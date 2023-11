– At Mowinckel ryk er kjipt, men rett, skreiv Jørgen Graabak på X, tidlegare kjent som Twitter, søndag kveld.

Då hadde 32-åringen med fire OL-gull i kombinert lese eit intervju med Ragnhild Mowinckel på Nrk.no, der alpinisten for første gong snakka ut om diskvalifikasjonen i Sölden etter at årsaka vart kjend.

I verdscupopninga i alpint vart ho første offer for det nyinnførte forbodet mot fluorhaldig smurning.

– Per no kan ein ikkje skilje mellom forureina utstyr og nokon som har brukt fluor med overlegg. Ein sit igjen med ei kjensle av systemet ikkje er heilt i orden, sa Mowinckel i intervjuet.

Tidlegare i veka sende utstyrsleverandøren hennar, Head, ut ei pressemelding med overskrifta «smørjereiskap ansvarleg for Mowinckels positive fluortest». Meir presist skal fluoren ha komme frå ein forureina kork.

– Må vere svart-kvitt

I pressemeldinga understrekar Heads racingsjef Rainer Salzgeber at Mowinckel ikkje hadde noko skuld i saka.

– Det er jo det eg synest er mest frustrerande med denne saka. Kvifor skal eit forureina verktøy vere nok til ein diskvalifikasjon? I denne saka er det allereie bevist at det som er smurt på skia mine av smørjaren, er fluorfri smurning. Då synest eg det er trist at ein har eit system som ikkje tek høgde for det, sa Mowinckel.

MEDALJEMANN: Ingen kombinertløparar har hatt større OL-suksess enn Jørgen Graabak. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Jørgen Graabak synest også det er trist at ho vart diska. Likevel støttar han avgjerda.

– Ho ytrar eit ønske om eit system som tek høgde for at fluoren på skia hennar kom frå ei kork som vart brukt til å smørje ski. Då bevegar du deg inn på eit område som gjer det ekstrem vanskeleg å ha eit testsystem som fungerer, for då må du ikkje berre teste kvar smurningen kjem frå, men også i ei viss grad kva intensjonen bak smurningen er, seier han til NRK.

– Så difor meiner du det var rett at ho ikkje fekk eit resultat i konkurransen?

– Ja, når ein skal ha eit forbod, så må det vere sånn at viss du har fluor under skia, så er du ute. Det må nesten vere litt svart-kvitt, seier Graabak.

– Kva risikerer ein viss ein aukar grenseverdien og tillèt litt meir?

– Du kan komme i ein situasjon der enkelte kjeltringar tek sjansen på å bruke litt fluor, men held seg litt under grenseverdien for å få ein fordel. Det vil vere ei unødvendig freisting å ha der.

DISKVALIFISERT: Her køyrer Ragnhild Mowinckel verdscupopning i Sölden med ulovlege mengder fluor under skisolane. Foto: Alessandro Trovati / AP

– Kjem til å ta dei som juksar

Graabak erkjenner at han lenger var skeptisk til fluorforbodet, fordi han frykta det ville bli vanskeleg å handheve. I det siste har han fått rapportar frå kombinertløparane sitt eige smørjeteam om at testane no er til å stole på.

At Ragnhild Mowinckel vart teken, ser han på som eit bevis for at testane faktisk verkar.

– Ja, heilt klart. Det verkar som det fungerer, og så vil det ha nokre uheldige konsekvensar for enkelte. Dei kjem til å ta dei som juksar, og så er det kanskje nokon som blir uheldige og får fluor på utstyret sitt utan kunnskap og vilje, seier Graabak.

Vel vitande om at same lagnad kan ramme han i nær framtid.

– Det vil vere utruleg bittert, men det er ein del av gamet, konstaterer han.

Stein Olav Snesrud er koordinator for fluorfri smørjing i Skiforbundet. For han er det som skjedde med Ragnhild Mowinckel i Sölden sjølve skrekken.

– Det gir oss ein liten vekkjar. Vi kjem til å vere veldig på at vi får sjekka alle ski og alt utstyr i dagane før konkurransar, seier han til NRK.

VEKKJAR: Stein Olav Snesrud leier arbeidet i Skiforbundet med å unngå at overgangen til fluorfri smurning skal skape problem. Foto: Terje Pedersen / NTB

Strenge rutinar

Snesrud påpeikar at det i alpint ikkje er noko nasjonalt smørjeteam, men at utøvarane får skia smurt av skifabrikantane sine.

Difor kjenner han seg tryggare på at ikkje det same skjer i langrenn, kombinert eller skiskyting. Der skal alt av utstyr vere reingjort og testa. Og det som ikkje kunne reingjerast, er kasta og bytta ut.

Jørgen Graabak kjenner seg også rimeleg trygg og stoler på at smørjarane til kombinertlaget har kontroll. Mellom anna har dei kjøpt inn testmaskin.

– Det er veldig strenge protokollar som blir no innførte for å unngå å få fluor inn, for det har ein tendens til å spreie seg litt. Det blir nesten så det blir strengare tryggingsrutinar inn i smørjetrailerane enn det er på Gardermoen no, trur eg, seier han.