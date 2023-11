Når det er nasjonal sesongopning på Beitostølen 18. november, blir det utan Jarl Magnus Riiber på startstreken.

Kombinertstjerna har nemleg lagt bak seg ein sjukdomsperiode han aldri har sett maken til på dei 26 åra sine.

– Eg har aldri hosta og harka så mykje som har gjort dei siste åtte vekene. Ein byrjar å spørje seg «kva er det som skjer?».

Det seier ein frustrert Riiber til NRK.

Han har fått påvist rhinovirus, som forårsakar forkjøling, hoste, og sår hals. Ikkje det største problemet i verda for mannen i gata, men når ein jaktar medaljar og sportsleg suksess er det krise.

– Aldri opplevd før

I alle fall når sjukdommen aldri verka å sleppe taket. Hosteanfall både morgon og kveld vart lenge normalen for 26-åringen. Riiber byrja å bli engsteleg for at lungene hadde fått permanent skade.

– Eg hadde aldri opplevd det på denne måten før. Det var nytt for meg å aldri bli frisk. Det var ei rar kjensle å kjenne på, seier han.

I midten av oktober kunne han byrje så smått å trene igjen.

Sidan den gong har han trappa opp og er no tilbake i dagleg trening, men framleis eit stykke unna toppforma.

Derfor blir han også heime når dei andre utøvarane reiser til Beitostølen for å opne sesongen.

– Får du trena som du normalt ville gjort no?

– Ja, no trenar eg mykje. Det er ikkje så bra, men ein tek igjen litt det tapte. Eg fyller på med litt ekstra enn det eg normalt ville gjort. Det vil jo gå utover hoppforma no på kort sikt, men eg håpar at når eg får sett alt saman før eg skal til Kuusamo, så er eg ein habil kombinertløpar igjen, seier han.

Når det går tungt på idrettsarenaen, trøystar Riiber seg med at han har mykje å gle seg over på det personlege planet.

Dottera Ronja på tre og eit halvt år gir han mykje glede og påfyll i kvardagen.

Isolerer seg frå familien

Men det er ikkje berre berre å ha barnehagebarn når ein er toppidrettsutøvar og vil unngå alle «basseluskane» desse barnehagebarna ofte dreg med seg heim.

Derfor har Riiber valt å isolere seg frå familien for å minimere risikoen for meir sjukdom. No har han flytta inn i kjellaren til mor og far.

Til saman skal han vere borte frå familien ni veker.

– Det er tungt. Eg skal heldigvis møte dei etter verdscupen på Lillehammer.

Det er 4. desember.

VIL SMILE: Då må Jarl Magnus Riiber ta grep som ikkje alltid er like lystprega. Foto: Geir Olsen / NTB

– Korleis er det å vere borte frå dotter di når ho er så ung og kanskje lærer ting medan du er borte?

– Det blir mykje «Facetime», men det blir ikkje det same som å vere til stades og sjå henne ansikt til ansikt. Det viktigaste er at ho har det gøy og ikkje må isolere seg for at eg skal oppnå måla mine. Eg håpar vi får ei fin jul og nyttår saman, seier han.

– Ikkje det morosamaste

Men det er ikkje berre familien som ser lite til Riiber i desse dagar.

Også lagkameratane har sakna han denne hausten og vinteren, sidan Riiber har valt å trene mykje åleine for å halde kroppen i sjakk.

– Det er ikkje det morosamaste å gå to–tre timar på møllene her nede på Olympiatoppen. Men det er eitt av tiltaka eg har gjort, å trene mest mogleg inne og få eit klima som er veldig snilt for lungene mine. I alle fall i ein periode der eg skal prøve å byggje meg opp igjen og samstundes ha god kontroll på kvar økt. Og eg har også fått svært god hjelp på huset her med tanke på utgreiing av lungene, seier han.

Han kallar det for sitt eige prosjekt, eit ledd i målet om å bli ein endå betre kombinertutøvar.

– Når eg har starta eit prosjekt, er eg ganske disiplinert og klarer å gjere akkurat det eg skal. Det er liksom kunsten å berre gjere det du skal og ikkje noko meir, så blir det bra til slutt, trur han.

– Kva er målet for sesongen?

– Målet er å vinne verdscupen samanlagt. Enkelt og greitt, seier han.

Då må basseluskane haldast på avstand.