– Det er noe som knekker alle menn. Det er utrolig tungt og utrolig vondt de siste kiloene, sier Emil «Valhalla» Meek.

Norges største MMA-stjerne går søndag kveld sin tredje kamp i UFC, den største organisasjonen innen kampsportgrenen. Men for å kunne stille i oktogonen måtte 29-åringen kutte vekten drastisk.

– Jeg må gå ned syv kilo på tre dager. Man sitter i badekar med veldig varmt vann, og svetter ut de siste kiloene der. Vi må spise lite karbohydrater for å ikke binde mye vann. Siste dagen er det veldig lite mat, nesten ingenting, sier mannen som går under kallenavnet «Valhalla».

Grunnen til den brutale vektnedgangen er for å klare innveiingsgrensen for vektklassen Meek konkurrerer i.

Weltervekt, som er divisjonen til nordmannen, har en øvre vektgrense på 77 kilo. Etter innveiing lørdag, handler det om å komme seg opp til normal vekt igjen før kampen et døgn senere.

– Etter innveiing kommer jeg til å gå opp igjen de syv kiloene som jeg tar. Det er et veldig midlertidig kutt. Jeg kaller det for å «manipulere» vekten, sier han.

– Gambling på høyt nivå

Den kraftige vektreduksjonen kan være helsefarlig, mener Ina Garthe, som er idrettsfysiolog ved Olympiatoppen.

– En vektreduksjon på nesten ti prosent på tre dager, for så å forsøke å gå den tapte vekten opp igjen på et døgn, er gambling på høyt nivå. Det vet nok Meek godt, sier Garthe, som har forsket på vektregulering blant kampsportutøvere de siste 20 årene.

Samtidig legger fysiologen til at hun regner med at MMA-stjernen har et støtteapparat som har god erfaring med denne vektreduksjonsmetoden.

– Selv om du gjør alt riktig er det fysiologisk umulig å stille til kamp helt restituert på 24 timer, forklarer Garthe.

Har trent med overmannen

Søndag venter Bartosz Fabiński fra Polen, med to av to seire i UFC. Det blir en skjebnekamp for Meek, som selv står med én seier og ett tap i organisasjonen.

– Hver eneste kamp er verdens viktigste kamp i denne sporten. Det er ingen andre sjanse. Det er sluttspill hver eneste dag. Da er det viktig for meg å vinne denne her, for jeg vet at jeg hører hjemme i verdenstoppen.

Forrige kamp tapte Meek mot Kamaru Usman, som nå er rangert som verdens fjerde beste i divisjonen til nordmannen. Fabiński er hovedsakelig en bryter, i likhet med Usman. Derfor har Meek funnet tilbake til overmannen på treningsrommet, for å gjøre seg klar til søndag.

– Jeg har trent med Usman. Jeg har også trent med det beste UFC har å tilby. Jeg hører hjemme der. Jeg gir dem vanskelige runder og jeg vinner runder, sier han.