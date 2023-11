– Det går jo så fort, så du klarer ikkje å kontrollere lydane og hyla som kjem ut. Du kjenner berre at her var det noko som small.

Slikt minnes Rosenborg-spelar Matilde Rogde uhellet som hende for vel to veker sidan.

Rosenborg kjempa om seriegullet til siste slutt. Til helga skal dei spele cupfinale mot rival Vålerenga.

Men det blir utan Rogde.

NRK sender cupfinalen laurdag. Sendestart er kl. 15.45 på NRK 2.

– Låg og vrei meg i smerter

Angrepsspelaren kan sjå tilbake på ein karriere prega av skader. No står ho endå ein gong framfor ein periode med skjene og krykkjer. Og det før den kulaste og viktigaste kampen for sesongen.

– Eg prøvde å reise meg opp med ein gong. Eg tenkte at det gjekk fint, men eg merka jo at smertene berre vart verre og verre. Eg hadde ikkje sjans. Det var skikkeleg, skikkeleg vondt.

PROFIL: Rogde har vore ein viktig spelar for Rosenborg i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

10. november, før lagnadskampen mot Lillestrøm i Toppserien, small det i ein løpsduell ute på treningsfeltet. 23-åringen heldt seg til ankelen medan ho hylte i smerter.

– Det vart berre verre og verre, og eg låg og vrei meg i smerter.

Beskjeden frå sjukehuset var klar. Situasjonen på treninga resulterte i ein brekt ankel og nokre rakna leddband.

– Korleis var det å ta den beskjeden innover seg?

– Eg var litt førebudd på det. Det var vanskeleg å vite akkurat kva som var gale, men at noko var gale, det var eg ganske førebudd på.

Måtte tørke tårer

I fjor vende ho tilbake etter 390 dagar på sidelinja. No må ho igjen belage seg på mykje tid til opptrening, mindre tid til fotballspeling. Det ho elskar mest av alt å gjere.

Då marerittet hende, kom familien på besøk til Trondheim. Til helga sit dei saman med henne på tribunen under cupfinalen.

– Dei skulle sjølvsagt ønskje at eg kunne spelt, men dei støttar meg veldig.

– Kor viktig har det vore?

– Alt, eigentleg. Veit ikkje korleis eg skulle klart det utan dei, seier ein prega Rogde og tørkar tårer.

BLIR SKADD: Her skader Matilde Rogde seg på RBK-trening. NRK åtvarar mot sterke inntrykk. Du trenger javascript for å se video. BLIR SKADD: Her skader Matilde Rogde seg på RBK-trening. NRK åtvarar mot sterke inntrykk.

Rosenborg-profilen Camilla Linberg fortel at ho får vondt av lagveninna.

– Ho har slite mykje med korsbandet tidlegare og har hatt fleire operasjonar. Eg får ordentleg vondt når eg ser henne no, seier Linberg og held fram:

– Eg veit at ho kan komme tilbake og det skal ho – vi treng henne. Men sjølvsagt, det er kjipt for henne no spesielt med timinga. Det er dessverre ein del av toppfotballen.

Rogde blir med resten av laget til Oslo og kjem til å heie alt ho kan for at det blir Rosenborg, og ikkje Vålerenga, som kan heve pokalen til slutt. Samtidig innrømmer ho at kjensla av siger ikkje blir like god for hennar eigen del.

Ho skulle så gjerne ha bidrege på Ullevaal.

– Det har vore ein prosess å omstille til ei annleis helg enn det ein hadde sett for seg.

PÅ SIDELINJA: Matilde Rogde må belage seg på eit lengre opphald på sidelinja. Her er ho avbilda saman med Celine Emilie Nergård (til venstre). Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Eg er lei

Målet er å vere i full trening igjen i løpet av oppkøyringa til kommande sesong. For når skaden oppstod, melde også trongen etter å komme seg raskt tilbake på banen seg.

Og ho kryssar fingrane for at dette blir den siste store skaden som bryt opp karrieren.

– Eg er lei. Det er aldri gøy med skader, og det er ikkje noko ein unner nokon. Ein føler at det er urettferdig, også kjenner ein seg veldig uheldig, ein har akkurat kjempa seg tilbake frå noko, også blir ein berre drege rett ned igjen. Fotballen betyr mykje, og det å kjenne seg frisk og rask betyr mykje.

Derfor har ho aldri vore inne på å gi seg, all motgangen til trass. Denne gongen slepper ho operasjon, og har planar om å bruke erfaringa frå tidlegare skader til å komme sterkare tilbake enn nokon gong.

– Det skal eg bruke for alt det er verd. Eg skal fikse dette òg.