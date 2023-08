Martin Ødegaard åpnet målkontoen: Sesongens første scoring ga Arsenal-seier

For kort tid etter at Ødegaard hadde sendt Arsenal i føringen ble Arsenal redusert til ti mann. Takehiro Tomiyasu fikk sitt andre gule kort - av det noe billige slaget - og ettersom VAR ikke ser på gule kort var det ingen vei tilbake for japaneren.

Dermed ble Arsenal, som hadde hatt full kontroll borte mot Crystal Palace, satt under voldsomt press.

VINKET: Crystal Palace-fansen godtet seg over utvisningen av Takehiro Tomiyasu. Her vinker de farvel til ham i det han forlater banen. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Crystal Palace forsøkte å komme med en sluttspurt, men kom aldri noe nærmere enn et rop om straffe fra Eberechi Eze. Arsenal er tre poeng rikere og står med full pott etter to kamper - mye takket være Ødegaard.

Nordmannen var nemlig både arkitekt og og avslutter da Arsenal tok ledelsen.

– Veldig smart

Først tok han et kjapt frispark som Crystal Palace ikke hang med på. Mens «The Eagles» organiserte forsvaret før et frispark startet Eddie Nketiah på et løp og Ødegaard fant ham. Nketiah ble lagt i bakken av Palace-målvakt Sam Johnstone og etter en VAR-sjekk ble straffen gitt.

– Det var en scoring skapt og avsluttet av Ødegaard. Det var veldig smart av ham å ta det frisparket på den måten og straffen satte han på ryddig vis, skriver BBC.

SIKKER: Martin Ødegaard på vei for å feire etter å ha overlistet Sam Johnstone i Crystal Palace-buret. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Det var flere som hevet øyebrynene da lagets faste straffeskytter Bukayo Saka ga ballen til Ødegaard, som bare har tatt én straffe i kampsituasjon tidligere. Det var for Vitesse i 2018/19-sesongen i en 6-1-seier over De Graafschap.

Nylig tok imidlertid Ødegaard straffe i Community Shield-kampen mot Manchester City. Da var han sikker, og det var han denne gangen også.

Ødegaard fintet ut Johnstone som kastet seg feil vei og Ødegaard har åpnet målkontoen for sesongen.

Det er skyhøye forventninger til Ødegaard denne sesongen etter at han noterte seg for 15 ligamål forrige sesong. Ingen av dem fra straffemerket.

Perfekt start

Arsenal er ett av tre Premier League-lag som har åpnet sesongen med to seirer på to kamper. Brighton og Manchester City er de to andre. For andre gang denne sesongen måtte The Gunners virkelig jobbe for poengene: Også forrige helg gjorde de det vanskelig for seg selv.

Da hadde de full kontroll med en 2-0-ledelse over Nottingham Forest, som reduserte til 1-2 og presset på for en utligning. Men da, som nå, sto Arsenal løpet ut.

Til helgen venter en ny kamp mot en London-rival: Da hjemme mot Fulham.