Martin Fourcade vant igjen: – Jeg føler jeg gir han seierne for tiden

Svendsen og Fourcade fulgte hverandre som skygger gjennom store deler av rennet. Før den siste skytinga fikk i midlertid franskmannen en luke til Svendsen. Nå han i tillegg fikk fullt hus, ble det en umulig oppgave for Svendsen, som virkelig er inne på riktig spor frem mot OL.

Fourcade er fornøyd med at de norske gutta er i så god form om dagen.

– Det blir mer spennende. Jeg er fortsatt best, selv om Johannes er bedre enn meg i løypa for tiden, sier Fourcade, som håper at den fysiske formen skal bli bedre fremover.

Svendsen er skuffet over dagens prestasjon i løypa.

– Jeg hadde en tung dag i sporet og klarte ikke å henge med, så det er skuffende. Det er kjedelig for jeg hadde muligheten. Jeg må nok ha noen gjennomkjøringer for å få skikkelg sprut i beina. Fourcade er fortsatt en gos skiskyter selv om vi er hakk i hæl

Lillebror Bø går imponerende fort i skisporet om dagen, men bommet for mye til å kunne ta steget opp på det øverste trinnet på pallen i dag.

– I dag var det mer stang ut enn stang inn, jeg føler at det er jeg som gir han seierne for tiden, sånn skal det ikke være. Alt i alt skal jeg likevel være fornøyd med dagen i dag., sier han.

Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnes Bø startet rennet offensivt, og tok igjen Martin Fourcade sin ledelse etter bare noen få kilometer.

På den første skytingen var Svendsen den eneste av de tre som fikk fullt hus, mens de to andre fikk en bom hver. Svendsen kunne dermed gå alene inn mot andre skyting, hvor han også skøyt glitrende.

Mens lillebror Bø fikk en bom, fikk franskmannen fullt hus, og tok fort igjen Svendsen i løypa ut på den neste runden. Tarjei Bø sørget for tre nordmenn blant de fire beste på det tidspunktet.

Duell mellom gamle rivaler

På den tredje skytingen fulgte de gamle rivalene hverandre som skygger. I likt skytetempo, fikk begge fullt hus.

– For en fantastisk duell det her skal bli, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Før den siste skytinga fikk franskmannen en liten luke til Svendsen, som så mer og mer preget ut i løypa.

På siste skyting traff Fourcade på alt, mens Svendsen bommet. Dermed fikk Fourcade en god ledelse på Bø-brødrene som skøyt fullt på siste skyting.

God laginnsats

Johannes Thingnes Bø gikk forrykende på den siste runden, men klarte aldri å ta igjen Fourcade, som styrket stillingen sin i verdenscupen.

Tarjei Bø gikk inn til en solid tredjeplass, men Emil Hegle Svendsen falt ned til fjerdeplass.

– Jeg ble gående litt i vakum, men det var et supert løp. Jeg er der jeg skal være med tanke på OL, sier Storebror Bø.

Ole Einar Bjørndalen gikk seg opp fra en 52. plass til en 36 plass. Han tapte omtrent 90 sekunder til Fourcade i løypa, men hadde samtidig to strafferunder mer enn franskmannen.

– Jeg er på riktig vei rent fysisk, sier han til NRK etter målgang.