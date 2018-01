Super-Svendsen tilbake – 2.-plass på sprinten

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er herlig å se at Svendsen er tilbake. Dette er et kjempeløp av han, sier NRKs ekspert Ola Lunde.

Det var ingen tvil om at Emil Hegle Svendsen tok ut alt han hadde på sprinten. Trønderen var helt ferdig da han gikk over målstreken

– Det er deilig å være der opp, men det mangler det siste lille for å gå grisefort. Da kan jeg kjempe mot Fourcade, sier Svendsen.

– Er jeg frisk, så er jeg der oppe

– Jeg senket forventningene mine før start, siden jeg ikke har gått renn på lenge. Jeg var veldig sliten på slutten, som du sikkert så, ler Svendsen.

Svendsen har den siste tiden isolert seg selv for å unngå sykdom under oppkjøringen til OL.

– Er jeg frisk, så er jeg der oppe. Det blir kjempegøy å jakte på Fourcade under jaktstarten. Vi må jobbe sammen vi nordmennene som kommer rett bak der, sier Svendsen.

Ingen god dag for Bjørndalen

Ole Einar Bjørndalen, som for tiden har kniven på strupen for å kvalifisere seg til OL, hadde ingen bra dag i sporet på sprinten. Han skjøt to bom på første skyting, og skjøt fullt hus på andre. Men til tross for feilfri skyting på slutten gikk han ikke raskt nok.

Nå er den rutinerte skiskytteren avhengig av å prestere i de kommende rennene for å kunne kvalifisere seg til OL.

Les også: Bjørndalen: – Noen dager er bra, andre litt tunge

Brødrene Bø i form

Johannes Thingnes Bø gikk først ut av de norske og skjøt to bom på første skyting. Han hentet seg inn på andre skyting med fullt hus, og gikk i tillegg raskt i sporet. Han endte til slutt på en tredjeplass bak Svendsen.

– Jeg lar meg rive for mye med, og blir stressa. Jeg gjør ikke jobben fort nok. Jeg skjerpet meg heldigvis på stående skyting, sier Thingnes Bø etter løpet.

BRØDRENE BØ: Både Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø presterte under fredagens sprint. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det var ingen tvil om han hadde god glid i sporet under sprinten.

– Jeg hadde kanonski, det var som å gå på vannski her ute, det fløt oppå snøen, sier han.

Storebror Tarjei Bø gikk også en bra sprint og endte til slutt på en femteplass. Han skjøt fullt hus på første skyting og fikk én bom på siste.

– Jeg er fornøyd med løpet og var med i seierskampen helt til bomskuddet kom. Vi har trent veldig bra i jula alle mann og det har visst gitt resultat. Vi får takke damene våre, som serverte oss med god mat og underholdning, sier en smilende Bø.