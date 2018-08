– Det er ikke galskap. Så lenge du er i form, og er litt gæren da, så er det forsvarlig.

Det sier Martin Bakkejord Skolbekken før han legger ut på det som skal bli et slit av de sjeldne på sykkelen.

Skolbekken var en aktiv fotballspiller i tredjedivisjon, før han i fjor sommer måtte amputere begge beina på grunn av en skade han fikk under et jordskjelv på den greske ferieøya Kos.

JORDSKJELVKATASTROFE: Ødeleggelsene og skadene var enorme på Kos etter jordskjelvet. Foto: Kalymnos-news.gr via AP

Han var tidlig klar på at skaden ikke skulle hindre han i å leve et minst like aktivt liv som før ulykken.

«Jeg kommer til å få proteser, slik at jeg kan gå, løpe, sykle, svømme og så videre, så det er ingen fare med det», skrev Skolbekken i hans første Facebook-melding etter ulykken.

Og kort tid etter amputasjonen var veddemålet inngått. Skolbekken skulle gjøre et forsøk på å sykle Birkebeinerrittet, allerede ett år senere.

Protesetrøbbel

I utgangspunktet hadde Skolbekken et noe optimistisk mål om å fullføre Birken på fire timer. Under treningsperioden har han derimot innsett at det målet var i overkant.

– Vi tar det bare som en tur. Jeg har ikke treningsgrunnlaget til å sette meg veldig høye mål.

Protesene har nemlig ikke gjort det enkelt for 23-åringen i oppladningen til rittet.

ET SLIT: Martin Bakkejord Skolbekken måtte ta tiden til hjelp for å komme lengst mulig i Birkebeinerrittet. Foto: Jørn Tveter / NRK

– Vi har ikke funnet en optimal protese, det har vært det største problemet. Utfordringen er at svetten samles i bunn, i overgangen mellom huden og protesen. Det blir mye bevegelse, som skaper sår, forteller Skolbekken, som sier at det også har skapt problemer i hverdagen.

– I starten var det umulig å gå dagen etter en treningsøkt på sykkel.

– Jeg blir helt rørt av å se deg

Mange av deltakerne i Birken, som fikk øye på Skolbekken underveis, lot seg inspirere av den nybakte syklisten.

«Fy søren, du er så tøff. Jeg blir helt rørt av å se deg», sa en forbipasserende kvinne.

«Det er så beundringsverdig. For et godt forbilde», sa en annen.

– Det har vært helt vilt med støtte. De fleste kan til og med navnet mitt. Det er utrolig kult, sier Skolbekken om meldingene.

Mor Hilde Bakkejord Westheim dukket opp på en av rasteplassene underveis. Hun kunne knapt vært stoltere.

– Det er rått, jeg er så imponert. Han er virkelig en harding, dette er veldig moro.

– Ekstremt viktig å sette seg mål

Etter flere pauser, og en kropp som stadig ble mer vond å håndtere, ble det klart at 23-åringen ikke kom til å klare målet om å fullføre Birken. Ca. halvveis til Lillehammer var det helt tomt for krefter.

– Alt gjør vondt. Det er totalen, jeg kan ikke peke på én ting. Jeg ser ingen mulighet for at dette her skal gå, sa Skolbekken til teamet rundt seg etter at han måtte gå av sykkelen.

KJEMPET: Men Martin Bakkejord Skolbekken kom seg ikke helt frem til Lillehammer. Foto: Jørn Tveter / NRK

Til tross for at han ikke klarte å fullføre, sier Andy Richie, ortopeden som har hjulpet Skolbekken med protesene, og som var en del av teamet under Birkebeinerrittet, at det var en viktig opplevelse.

– Beina til Martin har blitt mye sterkere på grunn av syklingen. Det er viktig å sette seg slike mål, det hjelper veldig.

Skolbekken selv sier han tviler på at han noen gang kommer til å sykle Birkebeinerrittet igjen. Men, motivasjonen, og viljen til å holde seg i form, har absolutt ikke forduftet.

– Jeg vet ikke hva som blir det neste, men jeg har begynt litt med kjelkehockey. Vi får se hvordan det går, sier Skolbekken om fremtiden.