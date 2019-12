Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Ole Gunnar Solskjær og hans utvalgte har fått sterk kritikk for ikke å klare og vinne mot antatt dårligere motstand, men på Boxing Day i Manchester endret nettopp det seg.

– Det er denne type kamp de må vinne, og når de i tillegg gjør det med stil er det helt topp, sier TV 2s ekspert Erik Thorstvedt i studio.

Selv om det var Newcastle som åpnet best og gikk opp i en tidlig ledelse, var det stort sett enveiskjøring derifra og ut.

Med scoringer fra Mason Greenwood, Marcus Rashford og to fra Anthony Martial, kunne United fortsette den gode statistikken på Boxing Day og glede seg over 4-1-seier på Old Trafford.

– Vi har alltid hatt rask, angripende, flytende fotball og det så vi tegn til i dag. Vi former spillergruppen og finner identiteten vår, sier Solskjær til Amazon etter kampen.

United er det laget med flest seire på denne dagen i Premier League, mens Newcastle har tapt flere enn noe annet lag på Boxing Day, ifølge statistikk fra Opta.

FULLKLAFF: Endelig beviste Ole Gunnar Solskjær og hans menn at de ikke bare kan spille god fotball mot topplagene. Foto: PHIL NOBLE

Snudde kampen

Det tok ikke mer enn et kvarter før gjestene gikk opp i ledelsen og sørget for at United ikke har klart å holde nullen på 14 strake kamper.

Matthew Longstaff scoret i sin Premier League-debut mot nettopp Manchester United tidligere i år, og igjen viste 19-åringen at Solskjær bør holde et ekstra øye med ham.

Joelinton spilte opp unggutten som sendte lærkula nede i venstre hjørne etter klønete forsvarsspill av United.

– I de første 20 minuttene hadde vi kontroll, men vi ga likevel bort et tullemål og var for brede og for åpne i forsvarsfireren. Men vi viste sterk mentalitet ved å komme tilbake etter en dårlig oppvisning sist kamp (0-2-tap for Watford), sier Harry Maguire til Amazon.

Greenwood-drømmetreff

Det tok ikke lang tid etter Longstaffs nettkjenning før Anthony Martial utlignet på Old Trafford. Med et presist skudd i korthjørnet, etter et godt gjenlegg av Andreas Pereira, stod det 1–1 i Manchester.

Det var nok likevel 18 år gamle Mason Greenwoods knallharde avslutning som vil huskes best fra Boxing Day-oppgjøret mot Newcastle.

Gjestene ble straffet for flere horrible feil i forsvar, og den verste var kanskje Federico Fernández sin tversoverpasning som sørget for United-kontring og 2-1-målet. Med venstrebeinet klinte Greenwood til slik at ballen gikk via Fernandez, i tverrligger og i mål. Tenåringens åttende scoring i år.

Deretter sørget Marcus Rashford for Uniteds tredje scoring på et drøyt kavrter. Et godt slått innlegg fra Wan-Bissake traff pannen til Rashford som styrte ballen i nettet, og 3–1 var også resultatet da lagene gikk til pause.

FEIRET: Marcus Rashford (t.v.) og Mason Greenwood scoret begge mot Newcastle. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Heller ikke etter sidebytte klarte Newcastle å unngå tabber i bakre rekker. Sean Longstaff prøvde seg på et håpløst tilbakespill til keeper som Martial plukket opp. Alene med keeper kunne United-spilleren chippe ballen iskaldt over Martin Dubravka og i mål.

Et stolpeskudd fra Martial like etterpå var det nærmeste United kom 5-1, og begge lagene så relativt slitne ut den siste halvtimen av kampen og gjorde noen taktiske bytter med tanke på ny kamp om kun to dager.

United ligger nå på 7. plass på tabellen, mens Newcastle ligger på 10.

