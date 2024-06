– Det er kjipt. Skikkelig kjipt, sier Rooth til NRK.

Markus Rooth avbrøt stavsprang-konkurransen tidligere tirsdag etter det første forsøket på 5,20 meter. Årsaken var en krampetendens i låret.

– Han fikk en en liten kjenning på baksiden av låret. Det var det hoppet på 5.20. Han stod av da. Så har vi undersøkt det, sa landslagslege Ove Talsnes til NRK i forkant av spydoppvarmingen, og sa at det ikke var «noen større strukturell skade i låret».

Videre var det varslet at en avgjørelse etter Rooths oppvarming til kveldens spydkast, som starter 19.05.

Spørsmålet var om Rooth skulle fortsette tikampen, eller trekke seg for å unngå en skade med OL i Paris bare syv uker unna.

Underveis i oppvarmingen ble Rooth godt teipet opp på låret av fysioterapeuten og legen til det norske laget, Jan Løken og Ove Talsnes, før han til slutt tok avgjørelsen om å fortsette tikampen etter et siste oppvarmingskast.

Etter det bestemte han seg for å kaste inn håndkleet og dermed bryte før de siste to øvelsene.

– Da var EM over for denne gangen, sier Rooth til NRK.

TEIP: Rooth fikk en god del teip på låret før siste del av oppvarmingen.

– OL er hovedmålet

22 år gamle Rooth lå på tredjeplass i tikampen før de siste to øvelsene (spyd og 1500 meter).

– Det er ikke noe kult. Det er dette jeg synes er gøy. Det er slitsomt. Det er forferdelig slitsomt å stå i en situasjon hvor man må ta et slikt valg, sier han videre om avgjørelsen.

– OL er hovedmålet denne sesongen. Da må man ta valg som er det riktige for å være så bra som mulig der. Det er ingen stor skade eller et problem, men jeg må kaste ordentlig i spyd for å ha en sjanse til å ta medalje. Hvis jeg da gjør det ordentlig, så er risikoen for at det kanskje blir verre stor.

– Mange vil tenke at en EM-medalje er veldig stort. Du er i en posisjon til å ta en EM-medalje. Hva er grunnen til at OL er så stort?

– OL kommer bare hvert fjerde år. Jeg blir 23 år i år. Er jeg heldig har jeg tre OL i løpet av karrieren. Hvis jeg kaster nå og etterpå se at det ødela muligheten til å komme til OL, så ville det vært en skikkelig nedtur, sier Rooth.

Nordmannen er tydelig på at belastningen i en mangekamp er stor.

– Nå har jeg konkurrert i snart 36 timer og sovet i fire og en halv. Så er jeg uheldig med at jeg traff noen hekker som slår meg ut av posisjon, som gjør at jeg får noen uvante bevegelser. Slike ting påvirker og så er det en lang konkurranse og varmt. Man «pusher» jo så hardt man kan, sier Rooth, og fortsetter:

– Jeg springer 400 meter i går kveld halv elleve og så 110 meter hekk halv ti, med fire og en halv time søvn. Det er ikke optimalt for kroppen, men det er slik mesterskapene er. Da får man være bedre rustet til det neste gang.

PS! Med Rooth ute, er det nå Sander Skotheim som reelt sett ligger på tredjeplassen i tikampen.