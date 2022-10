I boka «Hele historien», som er skrevet av NRK-journalist Anders Skjerdingstad, forteller Therese Johaug at hun i perioder i 2010 og 2011 slet med å få i seg nok næring og at vekta gikk nedover. Hun fikk en klar advarsel om at hun kunne miste både Tour de Ski og i verste fall VM på hjemmebane i Holmenkollen.

At den 22 år gamle jenta fra Dalsbygda hadde blitt tynnere, merket også lagets kaptein, Marit Bjørgen. Hun tok umiddelbart grep.

– Jeg så at hun gikk ned i vekt, så da sendte jeg inn en bekymringsmelding til lagets ernæringsfysiolog Heidi Holmlund, sier Marit Bjørgen til NRK.

VENNINNER: Therese Johaug og Marit Bjørgen har hatt et tett forhold gjennom snart 15 år. Her fra rulleskirenn i 2020. Foto: Jil Yngland / NTB

– Glad hun gjorde det

Holmlund jobbet som ernæringsfysiolog på landslaget i ti år. At Bjørgen tok kontakt angående Johaugs vekt, overrasket henne ikke.

– Marit har alltid hatt evnen til å bry seg om alle, så det ville vært naturlig at hun tok opp dette med meg. Marit hadde en viktig kapteinsrolle, og det var en god tilbakemeldingskultur.

Det var ofte Holmlund som ble kontaktet av utøverne om de hadde noe å si eller varsle om mat, vekt og ernæring, men Holmlund vil ikke kalle Bjørgens varsel for en bekymringsmelding.

KONTAKTET: Bjørgen tok kontakt med ernæringsfysiolog Heidi Holmlund. Her fra et NRK-intervju i 2013. Foto: NRK

– Jeg vil ikke kalle det bekymringsmeldinger når man er så tett på, men heller en dialog. Det er en åpen tilbakemeldingskultur i et sånt team.

Therese Johaug er også gjort kjent med at Bjørgen sendte inn en melding om hennes helse. I en SMS til NRK skriver Johaug dette:

«Det er veldig bra å si ifra om man ser en endring. Jeg er glad Marit gjorde det».

Støtter Johaug

I boka skriver Johaug også om en episode der hun og flere juniorlandslagsløpere ble oppfordret til å veie maten sin. Marit Bjørgen støtter venninna si som reagerte på dette.

– Jeg har ikke sans for at man skal veie maten. Det blir helt feil. Som toppidrettsutøver så trenger man å spise mye, sier Bjørgen.

Det var et foredrag av professor Jorunn Sundgot-Borgen og oppfølgingen av dette Johaug reagerte på, selv om hun tror intensjonene var gode. Der ble blant annet veiing av mat og tilbakemelding av matinntaket et tema. Det fulgte utøverne opp i etterkant.

Sundgot-Borgen har fortalt til NRK at bakgrunnen for foredraget var en bekymring fra treneren om næringsinntaket i laget.

FOREDRAG: Professor Jorunn Sundgot-Borgen ved Norges idrettshøgskole holdt et foredrag for Johaug og juniorlandslaget. Foto: Morten Holm / NTB

– Vi var selvfølgelig opptatt av å minimalisere risiko for at flere av jentene kom i en slik situasjon at det var en økt risiko for konsekvenser knyttet til for lavt energiinntak og økt risiko for spiseforstyrrelser, skrev Sundgot-Borgen i en e-post til NRK tidligere denne uken.

Hun la til:

– Det ble i den forbindelse sagt at det kunne være aktuelt å kartlegge inntaket for å se om det var tilstrekkelig med energi- og ernæringsmessig fullverdig. Det stemmer at noen ble fulgt opp i forhold til kosthold og blodstatus.

Sundgot-Borgen påpekte at det ikke er å anbefale å gi utøvere beskjed om å veie mat uten at det er satt i en sammenheng der de følges opp tett av fagpersoner.