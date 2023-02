Russlands siste olympiske feilskjær

Et barn blir tatt for bruk av forbudte stoffer i forbindelse med et nasjonalt mesterskap, men presses likevel til å starte i OLs mest prestisjetunge konkurranse, hvilket ender i fiasko, gråt og utskjelling fra treneren med en hel verden som tilskuere, før dopingsaken mot henne blir avsluttet uten at de ansvarlige antidoping-myndigheter mener hun har gjort noe galt og ikke vil straffe henne.

Det kunne bare skjedd i Russland.

Denne uka har det internasjonale antidopingbyrået anket saken mot Kamila Valijeva inn for idrettens øverste domstol, CAS, med krav om utestengelse i fire år fra prøvetidspunktet.

I kunstløpingens verden betyr dette frem til Valijeva er 19 år.

Historien om den unge kunstløpstjernen er kort, fascinerende og mest av alt bare trist.

For hun var og i høyeste grad ér et produkt av et system bygget på ekstrem kynisme. Allerede da hun som seksåring flyttet fra hjembyen Kazan til hovedstaden Moskva for å satse på kunstløp, tok hun det første steget inn i et regime som synes villig til å ofre alt for å produsere sine stjerner. Inkludert å dope dem.

Trenertyrannen

Da hun var 12 år, i 2018, fikk hun plass i elitesatsingen ved kunstløpakademiet Sambo 70 og kom med det under vingene til den berømte og beryktede trener Eteri Tutberidze.

Eller vinger og vinger.

Tutberidze har et rykte som tilsier at hun mest av alt må mistenkes for å ha klør.

Hun omtales som tyrannisk, arrogant, grensende til narsissistisk – og hennes treningsmetoder har blitt betegnet som så vel militære som brutale, der unge kunstløpere har blitt utsatt for ekstrem disiplin, inkludert sult og dehydrering.

Og kanskje også bruk av forbudte midler.

Tutberidze skal være inspirert av den legendariske russiske feltmarskalk Aleksandr Suvorov og hans motto «hard trening gjør kamper lette».

Tutberidzes elever har da også opplevd enorm suksess, isolert sett, med olympiske gull og en rekke verdensmestertitler.

Men alt har kommet til en pris.

Som verden fikk ta del i på nært hold, da 15-årige Kamila Valijeva mislyktes som storfavoritt i kvinnenes kunstløpkonkurranse i OL i Beijing i februar 2022.

Her faller hun

Etter å ha falt to ganger, kunne en gråtende Valijeva konstatere at dommerne flyttet henne fra klar ledelse til en meget skuffende fjerdeplass. Responsen fra trener Tutberidze var ikke den man regnet med i den bunnløse skuffelsen.

I stedet for å trøste Valijeva, kjeftet hennes trener høylytt på henne, uten å ense kameraer eller mikrofoner.

«Hvorfor mislyktes du? Forklar meg det. Hvorfor sluttet du å kjempe? Du mistet alt etter den axelen. Hvorfor?».

Selv IOC-president Thomas Bach uttalte i ettertid at han var "rystet" av det han så.

Kamila Valijeva i tårer etter flere fall

44 dager senere

Valijeva har fortsatt ikke kommentert verken den skuffende fjerdeplassen eller dopingsaken mot henne. Denne ble offentlig dagen etter at Valijeva hadde forbløffet verden under lagkonkurransen i lekene i Beijing. 15-åringen hadde blitt testet under det russiske mesterskapet i romjulen 2021, men prøvene hadde blitt forsinket hos laboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

44 dager tok det å få et svar.

En forsinkelse som skulle gi meget store konsekvenser - som merkes den dag i dag.

For i mellomtiden hadde Valijeva forbløffet en hel verden da hun ble den første som gjennomførte en såkalt kvadrupel i en konkurranse. Og ble hyllet som en del av laget som vant gull i lagkonkurransen for ROC, som de ble kalt.

LAGKONKURRANSE: Pallen i lagkonkurransen i OL i fjor, med ROC (i midten) på førsteplass, USA på andreplass (venstre) og Japan på tredjeplass (høyre). Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / Reuters

Russland var også den gang utestengt fra å delta under eget navn, etter avsløringene av et statskontrollert dopingregime gjennom en årrekke.

Men dette hindret dem ikke i å få frem nye stjerner. Her var den største av dem igjen tatt. Men slikt ville ikke russerne godta, og deres eget antidopingbyrå, Rusada, opphevet den automatiske suspensjonen av Valijeva og ville la henne fortsette å konkurrere i OL, mens saken ble etterforsket.

Den sørgelige sorti

President Putins disipler ville for enhver pris vise frem sin yndling i den mest prestisjetunge av alle konkurranser i et vinter-OL, nemlig kvinnenes kunstløp.

Saken ble hurtigbehandlet i nevnte CAS - og Valijeva fikk støtte i sitt krav om å få delta.

Av hensyn til hennes alder og status som såkalt «beskyttet utøver».

Aldri har mangel på reell beskyttelse vært tydeligere enn da Valijeva skled gråtende av isen i Beijing den 17. februar 2022.

Selv uten storfavoritten på seierspallen vant ROC dobbelt i konkurransen. Gullet gikk til Anna Sjtsjerbakova, sølvet til Aleksandra Trusova. Begge trent av Eteri Tutberidze.

Den enes død.

BERØMT TRENER: Eteri Tutberidze sammen med Kamila Valijeva under en konkurranse i Russland i høst. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Inn i Putins parade

Rusada tok selv over etterforskningen av saken mot Valijeva. Til Wadas stadig mer irriterte utålmodighet. Hovedpersonen selv endte som ett av president Putins propagandafigurer etter krigsutbruddet i Ukraina en uke etter fjerdeplassen hennes i Beijing.

26. april ble Valijeva, sammen med andre russiske OL-helter, invitert til en seremoni hos presidenten.

Putin uttalte da:

«Du har løftet sporten til et nytt nivå. Du kan ikke oppnå et sånt nivå med doping eller manipulasjon». Vladimir Putin

Og alle klappet.

Renvasket i Russland

Inkludert Rusada, dette russiske antidopingbyrået, som i januar endelig konkluderte med at Valijeva var uten skyld eller forsett da hun fikk i seg det forbudte stoffet trimetazidine, visstnok gjennom hjertemedisin hun ved en feiltagelse skulle fått fra den syke bestefaren.

Ikke ett ord om hva trener Tutberidze kan ha visst- eller tilstedeværelsen av den omstridte legen Filipp Sjvetskij, som overvåket Valijeva i Beijing.

TRENERTEAM: Lege Filipp Sjvetskij, lagsjef Valerij Artjukhov og trener Eteri Tutberidze i forbindelse med OL i Beijing. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Eller om noe annet.

For Rusada vil ikke offentliggjøre resultatene av sin etterforskning- igjen for «å forsvare interessene til 16-åringen». Hun som er for ung til alt, unntatt å skulle la trenere, ledere og politikere sole seg i glansen av hennes prestasjoner på isen.

USA, Japan og Canada, som kom på plassene bak ROC i lagkonkurransen Valijeva deltok i under Beijing-lekene, venter fortsatt på sine olympiske medaljer.

De har aldri blitt utdelt.

Nå skal CAS avgjøre både når de kommer i posten og hvor lenge Kamila Valijeva skal være utestengt.

Vi ser uansett aldri Kamila Valijeva i et OL igjen.

Ikke hennes trener Eteri Tutberidze eller andre russere heller på en god stund, får man bare håpe.

Ett år etter invasjonen i Ukraina, blir vi igjen minnet på hvor lite de blir savnet.