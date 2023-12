Dansk stortalent avgjorde for Manchester United: – Kan snu sesongen

Aston Villa hadde doblet ledelsen på Old Trafford etter bare 26 minutter spilt. Men etter en marerittomgang for hjemmelaget sørget Alejandro Garnacho for to på rappen.

Før Rasmus Højlund puttet på til 3–2 og avgjorde kampen med sitt første mål i Premier League.

– Det var en deilig følelse. Det har tatt sin tid, men jeg visste at det skulle komme det var bare et spørsmål om tid, sier Højlund til Viaplay etter kampen.

– Etter første omgang, hvor dere lå under 0-2, hva sa mangeren til dere i pausen?

– At vi skulle ha større tro på det vi gjør. Bli mer bevisst på det vi skulle gjøre. Vi retter blikket opp, vi er Manchester United og vi må har mer tro på oss selv, fortsatte han.

Hjemmelaget ligger dermed som nummer 6 på tabellen. Aston Villa ligger som nummer 3 bak Liverpool, som topper tabellen.

For før kampstart var håpet alt annet en pipekonsert på hjemmebane. For United som har slitt i motbakke i hele høst jaktet sårt viktige poeng.

– Det er jo tall som er sensasjonelt svake, sa Nils Johan Semb på Viaplay sin sending før kampstart.

– Hele samhandlingsstrukturen til Manchester United har vært svak i hele høst, fortsatte han.

Men et lag med tilsynelatende lie selvtillit fikk kjempetrøbbel mot Aston Villa allerede fra start.

– Et rekordfall uten like

Christian Eriksen prøvde ved flere anledninger for United, men ble for defensiv og de store sjansene uteble. Halvveis ut i første omgang gikk imidlertid John McGinn gjennom alle spillerne og sendte bortelaget i føringen.

– De skjønner ikke hva som har skjedd, det gjør heller ikke de andre Manchester United-spillerne, sa Viaplays fotball ekspert Lars Tjærnås om den frekke scoringen til McGinn.

John McGinn kaptein i Aston Villa. Foto: Reuters

Målet ble stående og kort tid senere fikk Leander Dendocker United-spillerne til å riste på hodet da han doblet ledelsen.

– Et lag uten selvtillit mot et lag med stinn selvtillit, utbrøt Tjærnås.

Marcus Rashford, som har spilt i ulike posisjoner i hele høst, kom til en mulighet etter en drøyt halvtime spilt, men ballen endte rett i keeperen. Ten Hags mannskap spilte seg deretter inn kampen, men gikk til pause med dårlig stemning og pipekonsert fra hjemmefansen.

– Et rekordfall uten like, som Ten Hag delvis har ansvaret for, sa Viaplays fotballekspert Petter Veland i pausen, da manageren sin fremtid ble et tema.

– Det finnes ingen enkel avgjørelse på det som stikker ganske dypt, fortsatte han

Manchester United til pause med pipekonsert fra publikum. Foto: Reuters

Annullert mål etter VAR-sjekk

Etter hvilen skulle det imidlertid snu.

Først satte Garnacho ballen i mål fra skrått, men etter en VAR-sjekk ble målet annullert for offside.

Ten Hag ventet med å slippe jubelen løs da Garnacho fikk uttelling for forsøkene kort tid senere. Deretter havnet 19-åringen havnet i flere offside-situasjoner, før han reduserte og doblet for United.

– Nå har han åpnet scoringskontoen ganger to på Old Trafford, sa Tjærnås om scoringen.

Scoringskontoen var åpnet og med det sendte Rasmus Højlund hjemmelaget i føringen da han satte sitt første mål i Premier League.