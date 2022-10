Haaland fikk City-spillerne til å signere hat trick-ballen – nå vekker dette oppsikt

Toppscorer i Premier League. Raskeste til tre hat trick. I rute til å knuse scoringsrekorden på én sesong.

Haaland roses opp i skyene etter nok en vanvittig prestasjon for de lyseblå i Manchester. Selv mente han helgens hat trick var et av de beste han har gjort så langt i livet.

Det er neppe et superlativ som ikke er brukt om «oksen fra Jæren», og etter hans tredje hat trick på rad på hjemmebane, sliter flere med å finne ord som ikke allerede er brukt.

Slik så et utvalg av engelske sportsforsider ut:

Mirror Sport Daily Express Sport Daily Star Sport i Sport The Daily Telegraph

Vitset med Haaland

Etter kampen fikk Haaland, som vanlig er i fotballens verden, hat trick-ballen signert av flere av sine lagkamerater.

Spesielt hilsenen han fikk av lagkamerat Aymeric Laporte var i det humoristiske hjørnet.

HUMOR: Laporte (t.h.) vitset med Haaland etter nok et hat trick. Foto: Rui Vieira / AP

– Jeg har signert flere av dine hat trick-baller enn jeg har signert kontrakter, lød meldingen fra Laporte, synlig på et bilde pappa Alfie delte på Instagram etter kampen.

Og da Haaland selv delte et bilde av seg selv og Phil Foden med hver sin hat trick ball, fortsatte Laporte på det humoristiske sporet.

– Dette kommer til å koste mye penger i fotballer, skrev Laporte da han retweetet bildet av de to.

TALLET ER TRE: Haaland viste frem tre fingre etter hat tricket mot Manchester United. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Både Alfie og tidligere United-legende Roy Keane jobbet som TV-eksperter under søndagens storkamp og ble flere ganger avbildet i nærheten av hverandre, men uten å komme i prat.

En Twitter-bruker kommenterte med glimt i øyet at Keane, som ødela Alfies karriere med den berømte taklingen på Old Trafford i 2001, heller burde ha gått for nordmannens skritt den gangen.

Foto: Skjermdump fra Twitter / 03.10.22, 11:34 / NRK

Selv om Erling ble født året før Keanes karatetakling, er dette beskrivende for den statusen den norske superspissen nå har fått.

– Aldri sett en spiller som ham

Men Haalands prestasjon mot Manchester United genererte ikke bare vitser fra lagkamerater og Twitter-brukere.

I den franske avisen L'Equipe er det ikke hverdagskost å dele ut tiere på børsen. Søndag skjedde det igjen etter Haalands bragd mot United. At L'Equipe gir 10 på børsen har kun skjedd med 14 spillere før ham.

Også en rekke eksperter gravde frem store ord og hyllester til nordmannen.

Keeperlegenden Peter Schmeichel – som har spilt for både City og United – sammenligner Haaland med noen av verdens største fotballstjerner.

– Du kan se forskjellige spillere i han. Haaland er en blanding av alle toppspisser. Det Zlatan-lignende målet, og Cristiano Ronaldo er der også. Det er derfor han er så farlig, sa den tidligere keeperen til BBC.

TRE I EN: Schmeichel mener Haaland har litt av både Ronaldo og Zlatan i seg. Foto: MASSIMO PINCA / Reuters

Hyllesten av den norske 22-åringen kom fra alle kanter.

– Hvordan ville du prøvd å stoppe Erling Haaland? Jeg har aldri sett en spiller som ham, skriver tidligere Chelsea-spiller John Terry på Twitter.

– Gratulerer, min venn! Fantastisk kamp av deg. Beste nummer ni for øyeblikket, kommenterte Luis Suarez under Haalands nyeste Instagram-bilde.

Haalands egen sjef er nesten skremt.

– Tallene snakker for seg. Vi har en utrolig følelse av at han alltid ser sulten ut og er så konkurransedyktig. Tallene er skumle, sa Pep Guardiola etter elevens tredje hat trick.

I rekord-rute

Og de tallene snakkes det ekstra mye om nå. Spørsmålene handler stort sett ikke lenger om «hvis», men «når» han skal slå de neste rekordene.

Scoringsrekorden i en og samme Premier League-sesong er på 34 mål – satt av både Andy Cole for Newcastle og Alan Shearer for Blackburn Rovers. Fortsetter Haaland med scoringssnittet han har nå, vil også den rekorden ryke. Rekorden i en debutsesong er 30 mål, noe som er enda mer oppnåelig for nordmannen.

Se Haalands mål mot United her:

Hvor mange mål scorer Haaland i årets Premier League-sesong? 14. Han scorer ikke flere nå Mellom 20-30 30 eller flere Minst 50 Vis resultat

Alan Shearers rekord på 260 mål i Premier League snakkes også om.

– Hvis Haaland blir værende, så ryker Shearers rekord. Jeg tror ikke Harry Kane kommer helt dit. Denne fyren har absolutt alt, sa tidligere Chelsea-spiss Chris Sutton på BBC Radio.

Kane er foreløpig på 190 mål på sine 290 kamper i Premier League.