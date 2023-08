Norgesmester skremt av blodige scener: – Livsfarlig om man er uheldig

– Dette hadde jeg ikke fått med meg før jeg så bildene nå. Første reaksjon er jo: så utrolig skummelt. En golfball er liten, men livsfarlig om man er uheldig, sier golfspiller Julie Boysen Hillestad til NRK.

Hun har akkurat sett bildene av den uheldige mannen som fikk en golfball i hodet under The Open i Surrey. Avsenderen, eller den uheldige spilleren som slo ballen, var svenske Linn Grant.

Svensken var tydelig preget etterpå.

SLO UT: Grants var uheldig med ett av teeslagene sine og traff en mann. Foto: GLYN KIRK / AFP

– Det var ikke veldig gøy. Jeg gikk rundt og tenkte «har jeg ødelagt hele fremtiden hans nå?», sier Grant til Aftonbladet.

– Risiko

Mannen som ble truffet begynte å blø kraftig. Sjokkerte tilskuere samlet seg rundt mannen mens blodet rant. Ambulansepersonell ble tilkalt og pakket hodet inn i bandasjer, skriver Aftonbladet.

Norske Hillestad, som er norgesmester i golf, skjønner at situasjonen preget svensken.

– Selv om publikum vet at det å bli truffet av en golfball er en risiko, føler man selvsagt på det dersom man er grunnen til at personen er skadet, sier hun.

Golfspilleren var ikke en del av turneringen, men tankene går tilbake til en egenopplevd hendelse etter å ha sett bildene.

NM-MESTER: Julie Boysen Hillestad tok NM-gull i golf i 2021. Foto: Martin Lønn / Lønn Photo

– Jeg har truffet pappa i albuen en gang fra 200 meter, og selv om han har hatt plager med albuen i ettertid, var han heldig med hvor ballen traff, når den like gjerne kunne truffet han i hodet.

– Vanskelig å komme i gang

Det var da Grant jaktet seier i The Open søndag, at hendelsen skjedde. Hun klarte par på det første hullet, men hun klarte ikke å slippe de vonde tankene.

– Det var vanskelig å komme i gang etter det. Fokuset mitt var litt mer på han, forteller hun.

Svensken legger til at hun skal ha fått indikasjoner fra ansatte på banen om at mannen etter forholdene hadde det bra.

– Jeg spurte rundt og han ble tatt hånd om umiddelbart av ambulansepersonell.

FIKK ASSISTANSE: Tilskueren fikk tilsyn kort tid etter at han ble truffet av golfballen. Foto: Andreas Käck / Aftonbladet/NTB

Grant endte til slutt på en delt ellevteplass etter en sisterunde på fire slag over par. Totalt endte hun turneringen to slag under par. Amerianske Lilia Vu vant turneringen i overlegen stil, 14 slag under par.