Målfototap igjen for Boasson Hagen

Dimension Data-proffen har ikke hatt marginene på sin side i årets utgave av Tour of Britain. På søndagens åpningsetappe ble han dømt bak nevnte Caleb Ewan på målfoto, og mandag ble gudbrandsdølen fratatt seieren etter en ureglementert manøver i avslutningen av etappen.

– Det er flere etapper igjen, sier han. Rittet varer helt til søndag.

Tirsdagens 178 kilometer lange etappe fra Normanby Hall til Scunthorpe endte på ny i en tett massespurt, og igjen var Boasson Hagen med på målfotoet. I likhet med søndag ble han dømt bak Caleb Ewan.

– Men det var ikke så close denne gangen. Jeg skjønte at jeg hadde tapt. Men jeg hadde trua helt til jeg krysset linja, sier Hagen til NRK.

– Laget gjorde en kjempejobb, og vi klarte å holde oss langt framme, legger han til.

Alexander Kristoff gjorde også en meget sterk spurt tirsdag og endte som nummer tre. Katjusja-profilen passerte målstreken en halvmeter bak Boasson Hagen og Ewan.

Kristoff måtte gjøre alt selv

– Jeg fikk hjulet til vinneren på slutten, men hadde verken krefter eller plass til å gå forbi, sa Kristoff til NRK.

Han var alene fra Katjusja på slutten, og måtte derfor gjøre alt alene.

– Spurtbeina er litt treige ennå, men i dag var jeg iallfall nærmere, sier Kristoff, snaue tre uker før VM i Bergen.

Det store plusset for Rudsbygd-gutten var at han igjen sikret seg verdifulle bonussekunder i kampen om sammenlagtseieren i Tour of Britain. Etter tre etapper har han kun sju sekunder opp til sammenlagtleder Ewan. Italienske Elia Viviani ligger mellom de to, kun sekundet bak nordmannen.

Boasson Hagen er optimistisk med tanke på å kunne sikre seg en etappeseier mot slutten av Tour of Britain.

– Må være fornøyd med at laget gjorde det kjempebra. Det er deilig å kjøre med denne gjengen, sa han tirsdag.

Kvartett i brudd

Fire ryttere, blant dem klatretrøyeholder Jacob Scott, utgjorde bruddet på tirsdagens etappe. Med drøye ti kilometer igjen å sykle hadde hovedfeltet innhentet utbryterne. Dermed var det duket for massespurt i sentrum av Scunthorpe.

Den belgiske veteranen Philippe Gilbert forsøkte seg med en langspurt, men ble innhentet noen små meter før målstreken.

Tour of Britain består av åtte etapper og avsluttes med målgang i Cardiff førstkommende søndag.