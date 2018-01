Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Til slutt vant han med over ett minutt.

– Dette er superkjekt. Etter liggende skyting får jeg gå mitt eget løp. Det er litt av en prestasjon, og dette er et perfekt skirenn, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

Kronen på verket var en utsøkt sisteskyting av Johannes Thingnes Bø. Han tok oppstilling, og banket ned fem blinker. Dermed ble det 20 treff, og konkurrentene var ikke i nærheten.

– Det er helt perfekt! Det er helt optimalt! Han går best, og han skyter best. Dette er det beste verden har å by på akkurat nå, kommenterte Andreas Stabrun Smith like før siste skyting.

VANT: Johannes Thingnes Bø tok sin andre seier på to dager. Foto: Alberto Pizzoli / AFP

– Drittkjedelig å være nummer 30

20 treff leverte også Emil Hegle Svendsen, som startet som nummer 32 på dagens jaktstart. Han gikk seg opp fra 32. til femteplass i Anterselva.

– Det var veldig bra. Jeg måtte bare gå mitt eget løp, og kose seg. Det er viktig for selvtilliten. Det har vært litt stusslig i det siste. Det er drittkjedelig å være nummer 30, jeg vil kjempe i toppen, sier Svendsen.

– Det er et skikkelig toppløp, sier Ola Lunde.

Lars Helge Birkeland ble nummer ni, mens Erlend Bjøntegaard tok 11.-plassen. De gikk i mål mens Thingnes Bø gjorde seiersintervju; seiersmarginen var voldsom i Anterselva lørdag.

– Det har vært en stor opptur for alle de norske gutta, sier Liv Grethe Skjelbreid.

Økte hele veien

Dagens suverene vinner gikk ut med et ti sekunders forsprang på Fourcade, og da franskmannen bommet én gang på første skyting ble avstanden enda større. Med glimrende fart i sporet økte han forspranget på hver eneste meter.

– Det er ingen tvil om at Martin kjenner høyden i dag. Kanskje har han ikke de beste skiene. Men det er ingen tvil om at det går langt, langt fortere med Johannes Thingnes Bø, sier Smith.