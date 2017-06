– Hva vil du jeg skal gjøre? Vil du jeg skal få et stort overtak i åpningen og ha det til slutten? Er det den eneste måten å vinne «glatte» partier? Er det poenget ditt?

Opptrinnet skjedde rett etter at Magnus Carlsen hadde sikret seg seieren i hurtigsjakktdelen av Paris Grand Chess Tour ved å slå Etienne Bacrot i siste parti.

Gjentok seg selv flere ganger

Den velkjente kommentatoren i turneringen og stormester fra Jamaica, Maurice Ashley, hadde akkurat antydet at Magnus Carlsen i løpet av dagen ikke hadde spilt «glatt». Det fikk nordmannen til å reagere.

Flere ganger avbrøt Carlsen kommentatoren og gjentok spørsmålet om hva han ønsket fra ham samtidig som han gestikulerte heftig.

– Jeg prøver bare å kommentere Magnus, hva er tankene dine om resten av turneringen? spurte Ashley

– Det ser bra ut. Forhåpentligvis kan jeg fortsette å vinne partier som ikke er «glatte», repliserte en oppgitt Carlsen.

– Feil fokus

Magnus Carlsens manager, Espen Agdestein, sier til NRK at humøret til Carlsen har vært veldig bra etter skuffelsen i Norway Chess og at 26-åringen har gledet seg til å spille turneringen i Paris. Han mener at Carlsen reaksjon kan skyldes feil fokus fra Maurice Ashley.

– Magnus var nok veldig fornøyd med å ha vunnet partiet og ha klart å snøre igjen sekken. Da følte han kanskje at det var feil at det ble fokus på hvor pent han hadde spilt det siste partiet, sier Agdestein.

Møtte spillerne nederst på resultatlisten

Carlsen ledet turneringen etter fire seirer og to remis de to første dagene. Fredag skulle han møte de to spillerne nederst på resultatlisten, og han hadde hvite brikker i to av tre partier. Likevel gikk ikke alt på skinner for nordmannen.

SLO TILBAKE: Magnus Carlsen skuffet under Norway Chess, men i Paris storspiller nordmannen. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Hans første parti for dagen endte med remis mot Sergej Karjakin, før et nytt parti endte i remis mot Fabiano Caruano. Caruano sto med et halvt poeng etter å ha tapt seks av sine partier før han møtte Carlsen. Før han altså vant mot Bacrot i siste parti.

Etter tre dager med hurtigsjakk har Carlsen 14 poeng av 18 mulige, mens Gristsjuk har 13 og Hikaru Nakamura 12.

Starter med lynsjakk i morgen

Selv om Carlsen vant hurtigsjakkdelen av turneringen fortsetter Paris Grand Chess Tour lørdag, da skal det spilles ni runder med lynsjakk før turneringen avsluttes med ni nye runder av lynsjakk søndag.