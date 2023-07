– Du kan jo si at treneren var en stor skyld i det. Han kom og beklaget seg i ettertid, men det er veldig dumt av han å lage sånne situasjoner. Han sier at han prøver å beskytte spillerne sine, men så driter han seg ut gang på gang. Det har man hørt fra flere generasjoner også.

Det sier Mads Hedenstad Christiansen i et eksplosivt intervju med Romerikes Blad. Der tar han et kraftig oppgjør med Leif Gunnar Smerud i kjølvannet av et U21-EM som endte i norsk skuffelse.

Tidlig i gruppespillet havnet keepersituasjonen i fokus. Det er nettopp det som har fått Lillestrøm-keeperen til å fyre.

Følte han måtte lyve

Det hele startet med et NRK-intervju etter tapet i åpningskampen mot Sveits.

Mads Hedenstad Christiansen ble valgt som førstekeeper til U21-landslagets viktige åpningskamp, men hadde ingen god dag på jobben. Prestasjonene hans på de to baklengsmålene som ga et 1-2-tap, havnet under lupen.

MØTTE PRESSEN: Leif Gunnar Smerud (i midten) sammen med keeperne Kristoffer Klaesson (t.v.) og Mads Hedenstad Christiansen. Foto: Lars Eide / NTB

Etter kampen spurte NRK landslagstrener Leif Gunnar Smerud om keepersituasjonen, og hvem som skulle vokte buret i den kommende gruppespillskampen mot Frankrike.

Da fortalte Smerud at Kristoffer Klaesson skulle stå, og at «dette var bestemt for lenge siden». Men Christiansen forteller at de hadde blitt enige om at det ikke skulle kommuniseres til media.

Christiansen forteller at han følte han måtte lyve under intervjuet med NRK. Der sa han blant annet at det var det første han hadde hørt om det, men at det var uproblematisk.

På spørsmål om hvorfor han tror det ble sånn, svarer han:

– Jeg tror av og til at han overtenker og skal være snill mot folk, men så driter han seg ut gang på gang. Men sånn er det tydeligvis, sier Christiansen, og legger til at han ikke vil spille under Smeruds ledelse igjen.

Smerud annonserte for øvrig før mesterskapet at dette kom til å bli hans siste kamper som landslagstrener for Norges U21-lag.

FÅR KRITIKK: Leif Gunnar Smerud må tåle krass kritikk fra Mads Hedenstad Christiansen. Foto: Nikola Krstic / NTB

Smerud: – Lite gjennomtenkt

Konfrontert med kritikken fra Christiansen, sier Smerud at han forsøkte å beskytte spillerne, og at han synes det er «snodig» at Christiansen ikke er ferdig med saken ennå.

– Jeg rakk ikke å informere Mads, men gjorde det jeg gjorde for å skåne han. Og i lys av det er det snodig at han ikke greier å legge dette bak seg og gå videre. Å vise til forhold som har skjedd under min U21-tid, hvor jeg har vært forhindret fra å kunne dele min side av saken, virker lite gjennomtenkt. Håndtering av skuffelser er ikke enkelt, og kritikken fra media gjør det ikke enklere, sier Smerud til Romerikes Blad.

Mesterskapet endte på skuffende vis sett med norske øyne. 1-2-tapet mot Sveits ble etterfulgt av et nytt tap for Frankrike. Norge vant sin siste kamp mot Italia 1-0, men måtte vinne med to mål for å ta seg videre.

Norge endte på 3. plass i gruppen og gikk dermed ikke videre.

Det markerte også slutten på Smeruds ni år som U21-landslagssjef. Nå står han uten trenerjobb, og overfor NRK sa at han at «det finnes et liv utenfor fotballen», og at han kanskje finner seg noe helt annet å gjøre.

NRK har vært i kontakt med Leif Gunnar Smerud, som ikke ønsker å kommentere saken utover det han allerede har sagt til Romerikes Blad.