– Å stå igjen uten noe her, kjennes veldig kjipt. Det var tungt. Jeg synes vi skaper nok sjanser. Det er veldig tungt for denne gjengen nå å gå i garderoben uten å ha med seg noe. Det er skuffende, sier landslagstrener Leif Gunnar Smerud til NRK.

Det var en skuffet U21-sjef som forsøkte å analysere Norges blytunge start på EM-sluttspillet i Romania og Georgia.

For det startet så bra for Norge, med godt spill, full kontroll og en vakker scoring, men kampen endte – og mesterskapet starter – på verst tenkelig vis.

I fokus havnet Norge-keeper Mads Hedenstad Christiansen.

– Det blir et lite mareritt, understreker NRKs fotballekspert Jonas Grønner.

– Svakt keeperspill

Det var mye spenning, og en stor debatt, rundt keeperplassen på det norske U21-laget. Det sto mellom Mads Hedenstad Christiansen, som spiller fast i Lillestrøm, og Kristoffer Klaesson, som vokter buret på Leeds' reservelag, men som var førstevalget omtrent hele kvaliken for Norge.

U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud landet på førstnevnte, men Christiansen hadde ingen god dag på jobben. Målvakten får kjørt seg etter to baklengsmål mot Sveits.

I FOKUS: Mads Hedenstad Christiansen. Foto: Nikola Krstic / NTB

– Han fikk tillit mellom stengene, han prioriteres foran Klaesson, men viser ved begge scoringene posisjoneringsspill på svært lavt nivå, sier Grønner.

– Brutalt, men sant. De to baklengsmålene er svakt keeperspill. Det første er tabbe, det andre tar mange keepere, skriver fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter.

I VGTV-studio satt Tor Ole Skullerud, som var trener sist et norsk U21-landslag var i EM (i 2013). Heller ikke han var særlig imponert.

– I dag er han uheldig. Han har to mål imot som han kan og bør ta, men er feilplassert på begge. Det er veldig overraskende å se fra en keeper som har kommet så langt som han, sier han.

– Ikke helt patent

Norge ledet 1–0 og hadde full kontroll da Christos Zafeiris mistet ballen inne på egen halvdel. Sveitserne gikk rett i angrep og utlignet til 1–1 ved Dan Ndoye.

– Christiansen er ikke helt patent der. Han blir dradd over og skuddet kommer tilbake. Det er hardt, men det er ikke helt heldig inngripen når vi først havner i problemer der, sa NRKs fotballekspert Carl Erik Torp etter 1-1-scoringen.

Utligningen kom mot spillets gang, i en periode der det norske laget hadde god kontroll, hadde flere store sjanser og kanskje også ble snytt for et straffespark.

FLERE ENDRINGER: Leif Gunnar Smerud kastet innpå den ene offensive spilleren etter den andre. Norge stablet en sluttspurt på beina, men fikk aldri uttelling. Foto: Nikola Krstic / NTB

Etter pause gikk det galt igjen. Sveitserne presset høyt og Norge-keeper Mads Hedenstad Christiansens klarering var av det svake slaget. Ballen gikk rett til en sveitsisk spiller, og Kastriot Imeri fikk altfor god tid like utenfor Norges 16-meter og satte inn 2–1.

– Hvis ikke vi kan kalle det to keepertabber, er det i hvert fall to situasjoner som vil holde ham våken i natt, sier Grønner.

– Det føles veldig unødvendig at vi har havnet under i denne kampen, sa en frustrert Torp på NRKs sending.

Da hjalp det lite at Emil Konradsen Ceïde tidligere i kampen hadde gitt Norge ledelsen etter en vakker scoring. Sassuolo-vingen fikk ballen ute til venstre, danset seg forbi et par mann og klistret ballen i det lengste hjørnet.

Kantspilleren fikk med seg hele laget, inkludert reservene, med på feiringen nede ved sidelinjen.

Foto: Nikola Krstic / NTB

Snytt for straffe?

På stillingen 1–0 til Norge, i en periode der det norske laget skapte flere store sjanser, oppsto en situasjon som fikk NRKs fotballekspert Jonas Grønner til å se rødt.

Han var helt sikker på at Johan Hove ble snytt for en straffe.

Groningen-spilleren startet på et smart løp inn bak Sveits-forsvaret. Idet han skulle til å sende ballen inn foran mål, der han hadde flere lagkamerater med seg, ble han meid ned av Sveits-stopperen Marco Burch.

– Hva skjer hvis ikke han går knallhardt i ryggen på Hove? Det er en sveitsisk midtstopper som feilberegner spretten, og tror at den skal gli elegant ut. Hove er forbi hvis han ikke går i ryggen. For meg er det et straffespark.

Men dommeren gjorde ingen antydninger til å blåse. Hove slo ut med armene i frustrasjon, noe som tydeligvis irriterte Burch. De to knuffet litt på hverandre før de begge ble vist det gule kortet.

– Når dommeren til og med klarer å ende opp med å gi gult kort til begge to for det der, blir det en helsvart avgjørelse i mine øyne.

Tøft utgangspunkt

Men det ble aldri noe mer jubel for de norske U21-gutta, og nå har de et fryktelig tøft utgangspunkt før de to siste kampene i gruppespillet. Norge er i en knalltøff gruppe med Frankrike og Italia.

Åpningskampen mot Sveits var, på papiret, den «enkleste» av dem.

– Det er tett og jevnt. Jeg føler vi spiller en god 1. omgang og burde satt flere «kasser» da, sier U21-kaptein Erik Botheim til NRK etter kampen.

– Vi er selvfølgelig skuffa. Vi prøvde vårt beste, men sånn er det, legger U21-kapteinen til.

SKUFFET: Landslagskaptein Erik Botheim fikk tøffe arbeidsforhold mot Sveits. Foto: Nikola Krstic / NTB

Skuffelse kjente også Jonas Grønner på. NRKs fotballekspert fulgte åpningskamp-tapet fra NRKs studio.

– Dette blir selvfølgelig en gigantisk skuffelse. Det norske laget kom så godt i gang. Det så så lyst ut. De får noen tøffe overganger imot, et unødvendig mål imot og det endret kampbildet, sier Grønner.

Han fortsetter:

– Vi får en sluttspurt helt på tampen, men totalen er at Sveits er gode på kontringer og scorer målene på nettopp det. Det er skuffende, og nå er motbakken et par hakk brattere.

Frankrike og Italia møtes klokken 20.45 torsdag kveld. Deretter fortsetter Norge gruppespillet med kamp mot Frankrike. Den spilles søndag kveld klokken 20.45.