Smerud kan gi seg som trenar: – Finst eit liv utanfor fotballen

Etter ni år som U21-landslagssjef er det slutt, og så fort EM-sluttspelet i Romania er ferdigspelt er Smerud utan trenarjobb.

No står han framfor eit vegskilje, og han veit førebels ikkje korleis det skal gå.

– Nei, det får vi ta når den tid kjem. Eg vil ha noko meiningsfullt og gøy, eg er kjempeklar og har mykje å gi. Eg treng ikkje noko pause og har fulle batteri, forsikrar han.

– Finst eit liv utanfor fotballen

Men det er langt frå sikkert at neste kapittel i livet blir ein ny fotballjobb.

Smerud påpekar at han er ein kar som har mange interesser i livet, og har også ei utdanning innan psykologi som kan brukast til mykje.

– Viss eg får spennande trenartilbod er nok det toppen på lista av meiningsfulle ting eg kan gjere, men det må vere noko som triggar meg og som mogleggjer det å byggje eit lag og eit prosjekt. Eg har nok vorte litt kresen, innrømmer han.

– Det vil vere ei stor omvelting i livet ditt å gå ut av fotballen?

– Ja, det vil det vere, men det finst eit liv utanfor fotballen òg. Eg trur alltid eg vil vere knytt til fotball, men det er andre jobbar i fotballen enn å vere trenar òg. Men skal eg vere i fotballen no, er det i utgangspunktet som trenar. Og då må det vere spennande nok, understrekar han.

Leif Gunnar Smerud er spent før han avsluttar si tid som U21-landslagssjef med eit EM-sluttspel i Romania og Georgia. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

Smerud har familie og barn, men meiner det ikkje er noko press heimanfrå når det gjeld å kanskje velje ein meir familievennleg jobb.

– Nei, dei skjønner den draumen eg har om å vere trenar og forstår det livet veldig godt. Det er positiv støtte frå dei, fortel han.

Før EM startar torsdag kveld fortel Smerud at han førebels ikkje har nokon konkrete tilbod å ta stilling til.

Får ros av spelarar

Valet om å gi seg som U21-trenar vart offentleggjord allereie i mars, eit val Smerud tok for å unngå å stele fokus under meisterskapen som er rett rundt hjørnet.

Der leier han Noreg i det første U21-sluttspelet sidan Israel i 2013.

Smeruds tidlegare kaptein Jonas Grønner skal vere NRK-ekspert under U21-EM. Han rosar den gamle trenaren sin, som no er inni si siste samling som U21-sjef.

– Jobben som er gjord over mange år med Smerud er veldig god, mange spelarar skryter masse av opplegget som har vore, fortel Grønner.

Jonas Grønner rosar Smerud for jobben han har gjort med U21-landslaget. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Kva skal til for at Noreg har gjort ein akseptabel meisterskap?

– Det er eit vanskeleg spørsmål, for dei har oppnådd mykje allereie berre ved å komme til ein meisterskap. Men dei spelarane som er der er ambisiøse, og når dei er samla under eitt tak og skal leggje ein plan for meisterskapen, er eg sikker på at dei har ein plan om å komme så langt som mogleg, og eg er ganske sikker på at dei snakkar om ein mogleg OL-billett, seier Grønner.

Her er den norske troppen som skal delta i EM. Foto: BILDBYRÅN

– Beintøff konkurranse

U21-EM fungerer nemleg som ein kvalik til OL 2024, og det er tre ledige plassar i tillegg til Frankrike, som allereie er OL-klare som vertsnasjon.

Dei tre plassane blir tildelte dei tre best rangerte laga i EM, og det kan ut frå Uefas regelverk for EM bli nødvendig med ein ekstra OL-playoffkamp for å avgjere kva nasjonar som kvalifiserer seg.

– Same korleis det går, er dette ein viktig del av fotballutdanninga til desse unge spelarane som på sikt skal bli viktige for A-landslaget. Det er lov å håpe på at dei går vidare, men det er beintøff konkurranse, seier Smerud.