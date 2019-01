Må ta ekstra VM-hensyn - kjøper flere isbad

Norge spiller hele fem kamper på bare sju dager under håndball-VM. I tillegg kommer andre kamp bare 19,5 time etter åpningsmøtet mot Tunisia.

– Vi må være kyniske i dette mesterskapet, for det er tøff belastning, spesielt på oss som spiller mye. Vi må utnytte hviledagene godt, sier Sander Sagosen, som allerede i forrige uke uttalte til NRK at kampbelastningen i VM er altfor stor.

Beordres rett i isbad

Allerede før mesterskapsstart har Norge slitt med skader, og derfor legger også landslagets helseteam ekstra til rette under gruppespillet og hovedrunden i Herning. Blant annet ved å innstallere isbad i garderoben i kamparenaen - noe som kan bli helt avgjørende for å unngå slitasje og skader på spillerne.

PASSER PÅ: Lege Thomas Torgalsen sammen med Sander Sagosen og Gøran Johannessen i fjor. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er regel for alle som spiller mye når det er kamp to dager på rad. Vi håper det kan forbedre restitusjonen. Det nedsetter betennelsesreaksjonen som kommer i muskulaturen etter kraftig fysisk aktivitet, og da føler man seg ikke så lett støl og sliten dagen etter, forteller landslagslege Thomas Torgalsen.

Badene fylles med vann til hoftehøyde, før det fylles på med isbiter slik at det holder rundt ti grader. Spillerne sendes rett opp i disse etter kampslutt.

– Isbad ikke akkurat det beste vi gjør, men vi må gjøre det vi kan, for to kamper på to dager er ikke ideelt, understreker Sagosen.

– Det er bare deilig. Eller det er ti minutter med vondt, men så blir det gode timer etter, forklarer Gøran Johannessen, som ligger an til å bli friskmeldt allerede til Tunisia-kampen.

Må kjøpe selv

BLID: Sander Sagosen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Norge hadde bestilt såkalte kuldebad av arrangøren i Herning, men da de torsdag hadde sin første trening i Jyske Bank Boxen oppdaget de et problem.

– Vi har kun fått ett enkelt trau med plass til én person i garderoben, og vi har behov for i hvert fall fire av gangen, så nå må vi ut å kjøpe selv, sier Torgalsen, som er blant dem som skal passe nøye på at spillerne også spiser, sover og hviler nok mellom kampene.

Men for Sagosen er det ikke bare isbad og søvn som hjelper.

– Jeg trener egentlig litt mer jeg. Styrketrening hjelper kroppen, og også litt for hodet. Jeg føler meg fresh og man får en boost. Jeg trener lurt, for å være best mulig rustet, sier han og gliser.