Lyon-presidenten om Hegerberg-saken: – Jeg har kanskje gjort en tabbe

– Jeg er trist på hennes vegne og for det norske laget. Jeg hadde virkelig likt om hun hadde deltatt (i VM). Jeg vurderte å be henne gjøre det, men av respekt for henne lot jeg det være. I dypet av mitt hjerte hadde jeg virkelig lyst til å be henne bli en del av landslaget, sier Jean-Michel Aulas når NRK møter ham i forbindelse med Fifa-kongressen i Frankrikes hovedstad.

Han har fått med seg at konflikten mellom Ada Hegerberg og Norges Fotballforbund har blusset opp de siste dagene, etter at Josimar og Morgenbladet publiserte et nytt intervju med Lyon-proffen.

– Hun hører alltid på meg

Aulas har helt tydelig stor respekt for klubbens store profil, og snakker varmt om henne både som fotballspiller og person. Det var også derfor han ikke tok opp landslagsspill med henne.

– Det er også en del av hennes verdier, hun forhandler ikke, hun følger sin egen vei. Jeg har kanskje gjort en tabbe, for jeg er kanskje den eneste som kunne bedt henne om det og som hadde fått et ja, mener franskmannen.

– Jeg har et nært forhold til henne. Det er kanskje ikke som en far og datter eller bestefar og barnebarn, men hun hører på meg. Hun hører alltid på meg, forteller Aulas.

Lyon-presidenten tok aldri praten med Hegerberg. Det har derimot direktør for elitefotball i fotballforbundet, Lise Klaveness, prøvd å gjøre.

– Hun er en av de fremste elitespillerne vi har i Norge. Så det er selvfølgelig et mål å ha en god dialog med Ada Hegerberg, helt uavhengig av VM neste år, sa Klaveness til NRK i fjor høst.

Men VM går som kjent uten Hegerberg på det norske laget.

– Det er en situasjon vi skulle vært foruten, jeg har uttalt meg mange ganger om den saken. Nå er jobben min å fokusere på VM. Så registrerer jeg selvfølgelig det som foregår rundt, men vi er inne i en mesterskapsboble nå, sier Klaveness til NRK når vi møter henne på konferansen i Paris.

Roser intelligensen

Klubbpresidenten legger ikke skjul på at angriperen har en sterk personlighet, men mener hun også er en lagspiller med en følsom side. Han snakker om hvor nære hun virker å være med familien sin, og ektemannen sin. Rosen vil ingen ende ta når han snakker med NRK.

– Hun er seg bevisst på de styrkene hun har, så ja, hun har et ego. Men hun er også svært intelligent. Og når man snakker med henne kan man be henne «komme seg tilbake på sporet» og da gjør hun det raskt. Hun lytter og hun er åpen. Hun hører på treneren sin. Så ja, hun har et stort ego, men det trenger man for å bli verdens beste spiller, slår han fast.

– Hun stiller krav til seg selv, men også til andre, noe som er veldig viktig.