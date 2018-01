Lunde: – Mikroskopisk sjanse for at Bjørndalen kommer tilbake

– Det blir veldig vanskelig for Ole Einar å komme tilbake. Det er en mikroskopisk sjanse for at han skal klare det, sier Lunde om Bjørndalens muligheter til å komme tilbake på verdenscuplaget denne sesongen.

Etter at Bjørndalen ble vraket til OL, ryker kanskje samtlige verdenscuprenn resten av sesongen.

Det bekrefter også sportssjef i skiskytterforbundet Per Arne Botnan.

– Det er OL-troppen som høyst sannsynlig går første verdenscuprenn etter OL. Men det kan skje en del ting med skader og sykdom.

– Må vinne EM

Nettopp EM blir viktig for Bjørndalen, om han skal klare å kjempe seg inn på verdenscuplaget igjen. NRKs ekspert Ola Lunde tror kun topp-prestasjoner i EM og IBU-cup (nivået under verdenscupen) holder.

OL-TROPPEN FÅR GÅ: Sportssjef Botnan bekrefter at OL-troppen får gå i verdenscupen. Foto: Henrik Myhr Nilsen / NRK

– Han bør helst vinne EM, og i hvert fall slå alle de andre norske som går der, for at han i det hele tatt skal få gå mer verdenscup i år.

Lunde skisserer en vei hvor Bjørndalen leverer plasseringer helt i toppen i EM, før han senere må gjøre det samme i IBU-cupen. Der må han også slå de andre nordmennene på startstreken, og det blir ingen enkel oppgave. Norge har nemlig de tre øverste plasseringene sammenlagt der.

Hvis han klarer det kan han muligens komme inn i varmen igjen.

– Jeg har lyst til å gå i EM, så får vi se hva det blir etter det, sa Bjørndalen til NRK på mandag.

Tre formtopper

Lunde frykter at Bjørndalen kan få det tøft med å komme tilbake neste sesong også, hvor Bjørndalen sannsynligvis ikke er en del av elitelaget.

– Vanligvis er elitelaget forhåndsuttatt til første uke i verdenscupen. Da må han prestere veldig bra i sesongåpningen på Sjusjøen for å kvalifisere seg til IBU-cup. Med veldig gode prestasjoner der kan han kvalifisere seg til verdenscup. Det blir svært krevende.

– LEGGER IKKE OPP: Ola Lunde tror ikke Bjørndalen legger opp etter sesongen. Foto: NRK

Ifølge Lunde må han da toppe formen tre ganger i løpet av sesongen. Først til sesongåpningen og IBU-cup i slutten av november, så må han prestere i verdenscupen, og til slutt en ny formtopp til VM i mars.

– Jeg tror ikke han klarer å være i form hele vinteren. Da må det flyte veldig bra, og han må opp et betydelig høyre nivå langrennsmessig.

Men eksperten tror ikke Bjørndalen legger opp.

– Nei, det tror jeg ikke. Han er så motivert og gira. Jeg tror ikke han ser for seg et liv uten skiskyting akkurat nå.