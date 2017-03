Saken oppdateres.

Lundbys to hopp var på henholdsvis 129 og 124,5 meter. Det var godt nok til at hun sikret sin 16. pallplass i karrieren, men ikke til å sikre seier.

– Det kjennes bra. Jeg var farlig nære der og det var to ganske bra hopp, sier Lundby til NRK.

Det ble i stedet dobbelt japansk, med Yuki Ito foran Sara Takanashi.

Lundby var oppløst i tårer etter at medaljen glapp i VM. Det så ut til å være glemt søndag. Etter første omgang lå hun i angrepsposisjon, på andreplass, etter å ha strukket seg til 129 meter. Bare japanske Ito var bedre, med én meter lenger og 4,3 poeng mer.

Dette var kvinnenes siste verdenscuprenn denne sesongen og Lundby sikret tredjeplassen sammenlagt.

– Jeg hadde ikke sett for meg at sesongen skulle bli så bra. Det er stort og viser at jeg har vært på nivå hele sesongen. Det har jo vært problemet mitt før, forteller hun.

Det var lavt skydekke tykk tåke i Holmenkollen i morgentimene, men kvinnenes renn i storbakken ble gjennomført uten problemer.