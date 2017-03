Det er tåke – men det blir hopprenn i kollen

Søndag morgen ved nitiden er hopptreningen i gang, og Baker Hansen forbereder bollesalget før dørene til arenaen åpner.

Men så var det den berømte Kollen-tåka da. Kommer den til å ødelegge?

Emilie Nordskar, kommunikasjonssjef i Holmenkollen Skifestival. Foto: Kaja Figenschou / NRK

– For hopperne er ikke tåka noe problem, så renn blir det uansett. Både for kvinnene på formiddagen og for mennene på ettermiddagen. Det er publikum som dessverre ikke ser så godt, som er utfordringen, sier Emilie Nordskar, kommunikasjonssjef i Holmenkollen Skifestival.

Hun innrømmer at tåka ligger tykk søndag morgen, men viser optimistisk til siste værrapport fra meteorologene som tilsier at tåka skal lette – i hvert fall til herrene er i gang klokka 14:15.

100 prosent luftfuktighet

På Meteorologisk institutt forteller vakthavende meteorolog at det blir en grå dag i dag, uansett.

– Det er 100 prosent luftfuktighet, og det vil blåse sønnavind hele dagen. Det betyr at fuktighet fra Oslofjorden vil presses opp mot Holmenkollen, og da blir det skyer og tåke, sier Rafael Escobar Løvdahl.

Men, hvis det blir noen endringer så blir de i hvert fall til det bedre, og ikke til det verre.

– Det er økende sannsynlighet for at det blir bedre sikt utover dagen, men mer sannsynlig at tåka blir liggende.

– Sjanseløs på å anslå lengde

NRK er på plass i Holmenkollen og hopprennene vises både på nrk.no og NRK1, men tåka byr på visse problemer.

– Akkurat nå ser jeg streken som markerer K-punkt og kanskje 20 meter lenger opp i bakken. Hvis noen av hopperne lander på kulen eller ned til 100 meter er vi ganske sjanseløse på å anslå lengde i hvert fall, sier hoppkommentator Christian Nilssen.

– For en forskjell fra de to siste dagene som har vært helt fantastisk værmessig, legger han til.

Holmenkollen viste seg fra sin aller beste side i går, med solskinn og rekordoppslutning. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Rekordoppslutning

Tåke til tross, skifestivalen venter mellom 15.000 og 20.000 besøkende til Holmenkollen i dag. I går var det 20.000 som besøkte arenaen i nydelig solskinn, og blant annet så Martin Johnsrud Sundby ta gull på femmila.

– Vi gråt nesten i går, da var det helt VM-stemning. Rapportene fra de frivillige i går var at det trolig var 60.000 publikummere ute i marka også, sier Emilie Nordskar.

Uansett ligger det an til rekordoppslutning.

– Vi har solgt 36.000 billetter for hele helgen totalt, mens vi i fjor solgte 29.000.

T-baneforsinkelser

Lørdag ble det meldt om store forsinkelser på T-banen til Holmenkollen. Det er ikke tatt noen grep for å endre på noe til i dag, men Nordskar frykter ikke de samme problemene i dag.

– Vi venter litt færre mennesker i dag, Det er et ekstra trøkk på femmila og været i går gjorde at det kom enda flere enn vi hadde trodd. Vi oppfordrer uansett folk til å komme tidlig.

Det er fortsatt billetter til salgs til dagens renn.