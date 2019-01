Falla måtte sy etter sprinten - trekker seg fra renn

OTEPÄÄ/OSLO (NRK) Maiken Caspersen Falla (28) pådro seg et kutt i låret da hun kriget med Stina Nilsson i semifinalen og måtte sy to sting. En kombinasjon av kuttet i låret og hvile av luftveiene, gjør at hun står over søndagens renn.