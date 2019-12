Skitopp med knallhardt angrep på rapport: – Kontakten med grasrota vil forsvinne. Det er uforståelig

LILLEHAMMER (NRK): En ny rapport anbefaler at lederne for de ulike grenene i Norges Skiforbund i fremtiden blir plassert utenfor styrerommet. Lederne for kombinert og langrenn er sterkt kritiske og mener det viser en manglende forståelse av organisasjonen.