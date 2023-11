– Jeg legger opp. Jeg er ferdig.

Det var de overraskende ordene Lucas Braathen kom med 27. oktober, da han som 23-åring valgte å legge opp rett i forkant av den planlagte verdenscupstarten i Sölden.

Allerede sommeren 2022 ble det klart for både far Bjørn og sønn Lucas at den tidligere skistjernen ikke helt var seg selv, da han møtte familien for en hytteferie.

– Jeg så veldig tydelig at han ikke hadde det bra. Atferden hans var ikke veldig sjarmerende heller og vi merket det godt vi som var sammen med ham, sier faren.

Sammen med sønnen er han denne uken blant gjestene i TV-programmet Lindmo, hvor de snakker åpent om veien til Braathens avgjørelse.

GJESTER: Bjørn Braathen (venstre) og Lucas Braathen (høyre) ble intervjuet av Anne Lindmo.

– Det resulterte i at du og jeg måtte sette oss ned og ha en ordentlig prat. «Hva er det som skjer nå?». Det var første tegn på at dette ikke funker så bra som man kanskje skulle håpe på.

Vintersesongen 2021/22 tok han sin første slalåmseier i verdenscupen, da han i Wengen klatret fra 29. plass til førsteplass i den andre omgangen. Riktignok ble det et skuffende OL, men Braathen omtaler det hele som en «kjempemorsom sesong».

– Det var en fantastisk vinter. Men jeg begynte allerede med disse tankene om at jeg ikke følte at jeg på en måte var hjemme lenger. At jeg ikke passet inn. At det ikke var rom for å være meg selv. Og det var en veldig skummel samtale, sier han.

– Ble høy på å flykte

På sosiale medier kunne man se at Braathen reiste fra det ene stedet til det andre. En flukt fra noe annet, sier han selv om den perioden.

– Jeg ble egentlig høy på å flykte. Og å rømme vekk fra den skumle samtalen jeg burde ha med meg selv. Det tror jeg mange kjenner seg igjen i, at det opplever man hele tiden. De er enormt viktige å være til stede for. Det var nok litt vendepunktet, sier han.

23-åringen fortsetter:

– Jeg som aldri ser familien min, og så ser jeg de på sommeren i én uke. Og så var jeg ikke til stede. Da jeg ble konfrontert med det, var det første gang jeg skjønte at noe måtte endres.

– Det ble tydelig under den samtalen vår at du flyktet fra å se deg selv i speilet, supplerer faren.

Ringte faren: – Det her går ikke lenger

I en video publisert av Atomic, skimerket som sponser Braathen, har Lucas Braathen tidligere forklart litt om hvordan avgjørelsen om å legge opp ble tatt.

Der forklarte han at han ringte faren mens han var i bilen og sa at han trodde «det var en ny retning» som lå foran ham.

– Jeg hadde hatt en middag med en veldig god venninne, som står meg veldig nært. Det var første gang jeg ga et utløp for de tankene og følelsene som jeg hadde rundt det, uten å si hva det egentlig var jeg satt og vurderte, sier han.

– Etter den middagen setter jeg meg i bilen og så kjører jeg og ringer pappa. Det er første gang jeg sier det høyt, at jeg vurderer dette nå.

– Hva sa du da?

– Det her går ikke lenger. Det funker ikke for meg.

Far Bjørn sier han da hadde skjønt at det ikke fungerte så bra for sønnen.

– Det var veldig lett for meg å se at «nei, jeg tror du har helt rett, dette er ikke noe for deg, slik kan du ikke ha det.»

– Derfor var det egentlig lett, selv om det på en måte er veldig vemodig.

FAR OG SØNN: Bjørn Braathen og Lucas Braathen under sistnevntes pressekonferanse i Sölden.

Avslører tilbud

Lucas Braathen har i lang tid gjort det klart at blant annet mote og musikk er noe av det som interesserer ham.

I prosessen med hva som skal prege livet videre etter skikarrieren, omtaler han det som at han svever.

– Og du vet ikke helt hvor du lander ennå?

– Nei. Jeg turte å gjøre dette valget fordi jeg visste at jeg har brukt så mye energi, tid og kjærlighet på mine andre interesser, sier Braathen, og avslører at han allerede har fått flere tilbud rundt veien videre.

– Jeg har fått tilbud fra alt fra å være kreativ regissør for merker innenfor mote, til å være ambassadør og jeg har fått tre tilbud om collegestipend i USA. For min del er jeg litt «all over the place» nå, men det eneste jeg vet er at jeg vil gå for det som jeg tror vil gjøre meg mest glad.