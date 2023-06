Braathen mister søvn av konflikten: – Litt sjokkerende at vi måtte helt hit

NRK møter alpinlandslaget på en beinhard crossfit-trening i Nydalen i Oslo. Junisola skinner ute, mens inne i gymmen jobbes det med alt annet enn brunfarge. Svetten renner og de gir alt.

Men i årets sesongoppkjøring er det ikke bare knallhard trening som tærer på utøverne.

– Det er veldig slitsomt. Jeg kan klage om at det er slitsomt. Alle har sine kamper som man gjør gjennom en karriere, enten det er noe helt annet enn det vi holder på med eller det vi holder på med. Men det føles unødvendig å kjempe om noe som kun handler om rettferdighet, sier Braathen til NRK.

Sammen med Aleksander Aamodt Kilde har Braathen fortalt offentlig om konflikten som har pågått mellom alpinlandslaget og forbundet over lang tid.

23-åringen forteller at det går utover både søvn og andre ting han heller skulle brukt tiden sin på.

Dette er saken Ekspander/minimer faktaboks Konflikten har pågått i flere år, og omhandler hovedsakelig spørsmålet om i hvor stor grad utøverne selv har rett på egne bilderettigheter.

En uttalelse fra Norges Skiforbunds lovutvalg vinteren 2022, ga utøverne full seier i en strid om bilderettigheter. Der står det at utøverne og NSF må bli enige om i hvilket omfang forbundet skal få bruke utøvernes bilderettigheter i kommersielle avtaler. Altså at utøverne får større innflytelse i NSFs forhandlinger med sponsorer.

Det utøverne nå venter på er at partene sammen skal forhandle om en ny landslagsavtale som er i tråd med lovutvalgets uttalelse i 2022. Den forhandlingen har ikke funnet sted.

I mai vedtok derimot skistyret en ny landslagsavtale, som ifølge utøvernes advokat er bestemt uten at utøvere har hatt et ord med i laget.

Utøverne håper nå på et møte med NSF før landslagsavtalen skal underskrives ved sesongstart i Sölden i Østerrike.

– Vi er produktet som selges

I begynnelsen av juni omtalte VG konflikten som har preget landslagsutøverne i lang tid.

Den har ført til at utøvere ikke ønsker å signere landslagsavtalen med forbundet. Braathen bekrefter til NRK at han ikke har signert avtalen.

– Man skal kunne være med å forhandle om betingelser og i hvilken grad jeg blir brukt i disse forbundsavtalene. Det som er viktig å huske er at det til syvende og sist er vi som er produktet som selges, sier Braathen.

– Den strukturen og satte planen vi har i Skiforbundet er kanskje litt utdatert og er noe vi kan være med på og endre. Akkurat som resten av verden endrer seg så føler jeg at det er på tide at det skjer noe her også, sier Kilde.

Braathen sier dette ikke handler om privat hjelmsponsor eller lignende når de konkurrerer eller trener i regi av forbundet, men at det handler om å skaffe et skille fra utøver til privatperson.

– Man prøver bare å få rett på det man har rett på som en individuell utøver. Den tiden skulle jeg gjerne brukt på å enten sove litt mer, hatt litt kontrasttid fra det profesjonelle eller blitt bedre enten i form av «heat trening» eller fysisk trening, men det blir brukt på veldig mange timer med advokater og mailer og møter, sier Braathen.

Braathen tar denne økta over advokater og e-poster:

Fra bunn til topp og topp til bunn

Både Braathen og Kilde understreker et ønske om bedre kommunikasjon.

– Det eneste vi etterspør er kommunikasjon. Det at man klarer å se på ting fra begge ståsteder og at man finner en vinn-vinn-situasjon, sier Kilde til NRK.

VIL SNAKKE: Kilde sier at kommunikasjon er alt de ber om fra forbundet. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Kilde mener det er mye som fungerer på nåværende tidspunkt, men at det fremdeles er mye som kan bli bedre.

– Dette er en av de viktigste tingene, at man blir hørt og at man kan jobbe sammen for å bli best. Det er den kulturen jeg er vant med her, hvor man innad i laget snakker med trenerne sine og at det er mulig på bli hørt fra bunn til topp og fra topp til bunn. Det er litt den strategien jeg føler er viktig å ta med seg inn hit i administrasjonen også, sier Kilde, som intervjues i Skiforbundets kontorer på Ullevål.

Og selv om det kun er ham selv og Braathen som har snakket om dette offentlig, sier Kilde at de har hele laget i ryggen.

– Vi står i en sånn konflikt hele laget. Det er ikke bare meg og Lucas, slik det fremstår. Vi er alle med på at dette er noe som er bra for alle sammen, og så håper jeg selvfølgelig Skiforbundet er med på samme bølgelengde etter hvert. At de ser vinningen i det. Og så får vi ta skritt for skritt. Ting endrer seg ikke over natten, men det er veldig viktig at man er åpen for å kommunisere og få ting til å løse seg, sier Kilde.

TRENINGSPARTNER: Landslagsutøverne Kilde og Mina Fürst Holtmann trente sammen på crossfit-økten i Nydalen. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Befriende

Braathen forteller at det er litt befriende og endelig få satt søkelys på konflikten, men at de håpet det aldri skulle gå så langt.

– Nå har vi jobbet med dette internt og ville aldri at dette skulle bli noe som kom ut. Fordi vi vil holde roen i forbundet og bare bli bedre og ha framgang, men når ikke vårt eget forbund vil spille på lag med oss når det gjelder å ville ha det bedre og få det rettferdig, så vi oss nødt til å gjøre det her. Det er synd, men det var det rette å gjøre, sier Braathen.

På spørsmål om han er villig til å bryte med landslaget er han tydelig på at det ikke er noe han ønsker.

– Jeg vil ikke engang snakke om det, for jeg vil ikke dit, sier han.

Heller ikke Kilde vil snakke om konsekvenser nå.

– Vi har ikke kommet så langt enda, sier Kilde.

Braathen sier han og resten av laget kun ber om å møtes over et bord og starte en samtale for hvordan de kan sikre lagets beste interesser.

– Jeg vil ikke at det skal gå noe lenger enn det og det er litt sjokkerende at vi måtte helt hit for å ikke engang i dag ha en invitasjon til et bord vi kan snakke over. Vi må nesten se om de er villig til å svare snart.

TØFT: Thea Stjernesund (t.v.) og Braathen underveis i økten i Nydalen. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Kontrollutvalg behandler saken

Utøvernes advokat Pål Kleven er overrasket over skistyrets håndtering av saken.

– Det er helt utrolig. Til tross for Lovutvalgets klare avgjørelse i november 2022 om at forbundet og utøverne sammen må bli enige om markedsbestemmelsene i den nye landslagsavtalen, velger altså forbundet å opprettholde den gamle landslagsavtalen uten å involvere utøverne og uten å gjøre materielle endringer i avtalen, sier Kleven oppgitt.

Han informerer om at Skiforbundets kontrollutvalg er bedt om å behandle saken og at det er ventet en avgjørelse fra utvalget før sommerferien.

SPORTSSJEF: Claus Ryste. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Lovutvalgets avgjørelse har ikke bare betydning for alpinistene, men også for landslagsutøverne i blant annet langrenn og hopp. For at landslagsmodellen skal være bærekraftig, må forbund og utøvere sammen bli enige om hvordan rettighetene skal fordeles mellom dem på en balansert måte, mener advokaten.

Claus Ryste, sportssjef for Alpint i Norges Skiforbund, skriver til NRK at forbundet «har intet nytt å meddele» og viser til tidligere medieuttalelser. Til TV 2 tidligere denne uken skrev sportssjefen at «de er i dialog med utøverne, men ikke har noen flere kommentarer nå».