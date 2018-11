LSKs mesterligasuksess kan bli tapsprosjekt

Når det snakkes om kvartfinale i mesterligaen tenker de fleste at det må være kjærkomne penger inn på klubbens konto. For LSK Kvinner har prestasjonene dessverre ikke vært noe plussprosjekt.

– Vi har ikke fått det endelige regnskapet etter de to kampene vi har hatt. Vi har hatt mindre utgifter i forhold til baneleie og kampkostnader, men det er et så stort apparat i regi av UEFA og så mange punkter som skal fylles, sier LSKs styreleder Nordis Vik Olausson.

– Har dere tjent penger på mesterligasuksessen til nå?

– Nei, det har vi nok ikke gjort.

– En form for diskriminering

Til tross for liten gevinst på Europa-eventyret så langt har LSK-trener Hege Riise sagt at hun ønsker god tilrettelegging og forsterkninger før kampene i mars.

Det er et ønske som hadde vært lettere å innfri med mer premiepenger. Et herrelag i kvartfinalen i mesterligaen tjener 10 millioner euro, noe som tilsvarer rundt 100 millioner kroner.

Til sammenligning er kvinnelagene sikret 40.000 euro for å nå kvartfinalen, altså rundt 400.000 kroner.

LSK slo danske Brøndby i mesterligaen, og er med det klare for kvartfinale. Foto: Anders Kjærbye / NTB scanpix

Per Berg har vært den største økonomiske bidragsyteren og sponsoren til LSK Kvinner i lang tid gjennom sine selskaper, og han mener denne forskjellen er urettferdig.

– Jeg føler at det er en form for diskriminering. I andre idretter så er forskjellene mindre, som i for eksempel ski. Det er på tide at det blir litt nærmere likestilling, sier Berg.

LSK Kvinner, som har et totalbudsjett på rundt 8,5 millioner kroner, er mer opptatt av å få mest ut av det de faktisk har til rådighet.

– Vi er så glad i sporten og fotballen, så det meste går til sport. Det har vært mest tæring på administrasjonen, forteller Olaussen.

Håper å ikke tape penger

Med kostnadene som påløper LSK ved lange utenlandsreiser og arrangering av ekstra kamper, er det vanskelig å få det til å bli ekstra mynt i kassa.

– Tror du at dere kommer til å tape penger på å komme så langt i mesterligaen?

– Huff, nei det håper jeg inderlig ikke. Men for å si det på en annen måte. Jeg skulle gjerne gitt noe til de som hjelper oss som ikke får noe. Om vi hadde tjent penger kunne vi vært litt generøse og gitt noe tilbake, sier Olaussen

Dersom LSK går til semifinale tjener de 190.000 kroner, samt en sikker sum på 660.000 kroner om de skulle ryke ut.

– På gode dager kan de matche nesten hvem som helst synes jeg. Men det er stor forskjell på budsjettene på de beste lagene, og i det lange løp så vinner de med mest penger, sier Berg.