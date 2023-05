– Jeg har ikke opplevd maken i norsk fotball. For en ramme fra Kanarifansen og Klanen, sa Jesper Mathisen på TV 2.

Et utsolgt Intility, med to dominerende supportergrupperinger på hver sin stappfulle kortside, bidro nemlig til et trykk og intensitet man sjelden finner i Eliteserien.

Og det var Lillestrøm-supporterne som kunne juble til slutt. Og for en måte det skjedde på.

LSK lå under 1-3, men snudde kampen i andre omgang etter at VIF ble redusert til ti mann før pause.

Avgjørelsen falt på spektakulært vis i det 96. spilleminutt da spissbauten Akor Adams satte inn 4-3.

– Vålerenga tapte på mest brutalt vis, slo TV 2s Øyvind Alsaker fast.

Akor Adams ble den store helten for LSK. Foto: NTB

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo oppsummerer kampen slik:

– Vi gjorde en veldig, veldig god match og er klart bedre enn dem lenge, men så fikk vi det røde kortet, og da ble det en forsvarskamp. Det klarte vi heroisk, men det raknet selvfølgelig mot slutten da vi ble slitne, sier Fagermo.

– Har stor betydning

Oslo-klubben mistet nemlig grepet om kampen da Simen Juklerød ble utvist rett før pause for en takling på Magnus Knudsen.

– Vålerenga spiller med 10 mann i over en omgang, det har stor betydning, sa Henning Berg i TV 2s sending.

– Frem til det røde kortet, så henger vi litt etter. Vi må jo skape underholdning når vi får fullsatt tribune, spøkte LSK-kaptein Gjermund Åsen til TV 2 etter kampslutt.

Dommer Kristoffer Hagenes vurderte først situasjonen slik at det ikke engang var gult kort, men endret mening etter å ha sjekket situasjonen i reprise på VAR-skjermen.

– Det sier seg selv at det betyr mye, sa LSK-trener Geir Bakke om det røde kortet.

Men Dag-Eilev Fagermo velger å ikke gå til krig mot den avgjørelsen. Til TV 2 sier VIF-sjefen følgende på spørsmål om han synes det var riktig å vise ut Juklerød.

– Jeg synes den er vanskelig. Og jeg bebreider ikke dommeren, jeg synes det er verre at de annullerte målet til Aaron Kiil Olsen, for det er lov med fysikk i fotball. Og hadde vi fått det målet, da hadde vi vunnet, sier Fagermo om annulleringen som kom på stillingen 3-2.

Det er delte meninger om utvisningen hos ekspertkorpset.

– Jeg synes lista er for lav hvis det er rødt kort. Jeg tenker at gult kort hadde vært riktig, sa tidligere landslagsspiller Henning Berg til TV 2.

Når han får høre at Henning Berg mener det skulle vært gult, sier Geir Bakke:

– Husk at Henning har spilt i England. Det er nye tider nå, Henning, flirte Bakke.

Også Jesper Mathisen er enig i dommerens avgjørelse om å gi rødt kort.

– Juklerød går jo ikke inn for å skade Knudsen, han prøver ikke gjøre noe stygt, akkurat som at Magnus Wolff Eikrem ikke gjorde det da han ble utvist på Åråsen. Men man må ta konsekvensen av å gå inn med så mye kraft og fart og med foten så høyt og strak. God bruk av VAR, sa TV 2s Jesper Mathisen.

BLODIG: Magnus Knudsen viste frem en blodig legg etter taklingen som førte til VIF-utvisning. Foto: Skjermdump / TV 2 (med tillatelse)

Dommer Hagenes forsvarer avgjørelsen etter kampen.

– VAR-rommet i Oslo mente det hadde skjedd en klar og åpenbar feil. Og den ser jeg raskt selv når jeg ser på skjermen. Han utsetter motspilleren for fare. Det er for meg et soleklart rødt kort, og det er også derfor VAR griper inn, sier Hagenes til NRK etter kampen.

Rødt kort også etter kamp

Hagenes forteller til TV 2 at han også ga et rødt kort etter kampslutt til Vålerenga-assistent David Ribeiro.

– Jeg er veldig fan av at man skal ha spontanitet i en fotballkamp, man skal kunne mene mye og det skal være mulig å utveksle ting. Men her blir det sagt en del ting som er veldig, veldig langt over grensen, sier Hagenes i sendingen etter kampen.

Han skal nå ta saken videre.

– Jeg tror også det blir fanget opp av kameraene som er der, og det er flere i støtteapparatet der som fikk det med seg. Dette var mitt første røde kort etter kamp, og det mener jeg er veldig klart, og jeg vil gi min rapport til Norges fotballforbund, sier dommeren.

Her er situasjonen som endte med rødt kort til Vålerenga og Simen Juklerød. Foto: NTB

Seieren gjør at Lillestrøm fortsetter storformen og har nå vunnet tre strake kamper i Eliteserien.

De tre poengene gjør at gultrøyene inntar andreplassen på tabellen etter fire serierunder, ett poeng bak ledende Bodø/Glimt.

Presset øker på VIF

Når LSK i tillegg nylig sikret en billett til cupfinalen, skjønner alle at Kanarifansen jubler for en sesongstart av det svært sterke slaget.

For Vålerenga øker presset og misnøyen stiger.

Tapet i klassikeren mot LSK gjør at Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo og hans menn nå har tapt tre strake kamper i Eliteserien og ligger tredje sist på tabellen.

Ordet krisestart er ikke langt unna for et VIF-lag som har et mål om å være et topp 4-lag denne sesongen.

1-0 til Vålerenga 1-1, Lillestrøm utligner 2-1 til hjemmelaget 3-1, Vålerenga øker ledelsen Vålerenga-utvisning allerede før pause Kanarifansen feirer 3-2 rett etter pause 3-3, Gjermund Åsen feirer scoring 3-4 til Lillestrøm, langt på overtid Lillestrøm-trener Geir Bakke feirer seier

Mandagens rivaloppgjør ble akkurat så intenst som man trodde på forhånd. Foto: NTB

Selve kampen åpnet med et brak, og allerede før det var spilt syv minutter tok Vålerenga ledelsen.

Henrik Bjørdal ble spilt fint fri på venstresiden, og la en høy ball inn i feltet. Der var Seedy Jatta klok og headet ballen skrått tilbake foran mål, der Daniel Håkans fikk en enkel oppgave med å hamre inn 1-0 bak en sjanseløs Mads Hedenstad Christiansen i LSK-buret.

– Fryktelig forsvarsspill

Det tok bare ti minutter før LSK slo tilbake. En lang ball i bakrom ble løpt opp av Akor Adams, som fikk kontroll over ballen og spilte den fint videre til spissmakker Thomas Lehne Olsen. Spissen hamret inn 1-1 med et vakkert og hardt skudd oppe i høyre hjørne bak Magnus Sjøeng.

– Og målet kommer etter fryktelig forsvarsspill av Vålerenga, der de står to mot to defensivt, Heggheim og Strandberg mot Adams og Lehne Olsen. Det er rått parti, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen etter 1-1-målet.

Vålerenga var i scoringshumør på Intility mandag. Foto: NTB

Det første målet kom i det 7. minutt. Det andre i det 17. minutt. Og du kan jo gjette hva som skjedde i det 27.

Jublet foran Kanarifansen

Et innlegg fra Vegar Hedenstad havnet hos Henrik Bjørdal, som fra kort hold satte inn 2-1 for vertene. Men de ga seg ikke med det. Noen minutter senere økte Vålerenga til 3-1 da Seedy Jatta dukket opp på en retur.

At han valgte å juble for scoringen ved å danse rett foran Kanarifansen bidro ikke til å senke temperaturen.

Etter 35 minutter fikk LSK fornyet håp om seier da Vålerenga ble én mann mindre. Simen Juklerød fikk nemlig rødt kort etter en VAR-sjekk for en takling på Magnus Knudsen.

Dermed måtte hjemmelaget fortsette kampen med ti mann.

Andre omgang startet med et brak da LSK reduserte til 3-2 allerede etter to minutter. Akor Adams var våkent frempå og pirket inn en retur fra kort hold.

Dermed fikk bortelaget fornyet energi i jakten på utligning. Gultrøyene presset og presset mot et lavtliggende hjemmelag, men Vålerenga forsvarte seg bra.

Helt det det gjensto ett minutt. Da utlignet Gjermund Åsen med en kontant avslutning fra skrått hold, og da tok det fyr i Kanarifansen som sto rett bak samme mål.

Og eksploderte gjorde det igjen da LSK sikret seieren på overtid med Akor Adams.

– Det er bare Gud som kan gjøre sånt som dette mulig, sa matchvinneren til TV 2.

Kampen endte dermed 4-3.

Det var en enorm ramme rundt mandagens storkamp. Foto: NTB

For LSK, som nylig ble cupfinaleklare, venter en ny tøff kamp når Bodø/Glimt (som ble beseiret i cupsemifinalen på Åråsen) kommer på et nytt besøk til Romerike førstkommende søndag og spiller rundens hovedkamp klokken 19.15.

Vålerenga kan glede seg til trondheimstur og møte med et presset RBK-lag førstkommende lørdag kveld.