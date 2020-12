– Det er nesten ingenting. Det er veldig små summer, som det for så vidt er både for å vinne serien og cupen for damer, også.

Det sier tidligere LSK Kvinner-spiller Ingrid Moe Wold om de store økonomiske forskjellene i kvinnefotballen sammenlignet med herrefotballen.

LSK får minimalt i pengepremier, til tross for at de spiller i mesterligaen for kvinner i år. Ettersom det å spille i Europa også innebærer utgifter, er det knapt lønnsomt å spille turneringen.

– Alle tror vi har masse penger, men det har vi ikke, sier nestleder i LSK Kvinner André Stordal til NRK.

Fikk under en halv million

Stordal opplyser til NRK at da LSK møtte Barcelona i kvartfinalen i fjor, satt klubben igjen med en profitt på mellom 300- og 400.000 kroner. Da LSK spilte mot Wfc Minsk i mesterligaen, gikk regnskapet omtrent opp i opp.

REAGERER: Ingrid Moe Wold mener forskjellene er for store. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Til sammenligning får Molde minst 70 millioner i pengepremier fra UEFA.

Han kaller det dårlig butikk.

– Hadde vi bare fått en dobling eller tripling av utbetalinger så kunne vi gitt redelige lønninger. Det kunne vært med på å revolusjonere kvinnefotballen, mener han.

UEFA mener at ting har blitt bedre økonomisk i kvinnefotballen. På spørsmål fra NRK om forskjellene på herrene og kvinnene, svarer organisasjonen slik:

– UEFA investerer mer enn noensinne i kvinnefotball og deres turneringer. Pengepremier er bare én av mekanismene som UEFA bruker for å utvilke, engasjere og profesjonalisere kvinnefotballen i både landslagsfotball og klubbfotball.

Refser NFF

De påpeker at pengepremiene som går til kvinnene kommer direkte fra UEFA, og ikke gjennom TV-avtaler og sponsorer, som det gjør hos herrrene.

– Midlene fra UEFA har økt noe de siste årene. Det er ikke lenge siden Avaldsnes måtte sette i gang kronerulling for å spille i mesterligaen. Det er likevel altfor lite penger i omløp. Klubbene klarer jo ikke utvikle produktet gjennom slike marginale summer, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppserien, til NRK.

BER OM TILLIT: Daglig leder i Toppfotball kvinner, Hege Jørgensen, savner hjelp og tillit fra Norges Fotballforbund. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Hun innrømmer at det er feil å sammenligne herrene og kvinnene ettersom markedsforskjellen er enorm, men hun savner likevel litt mer investering i kvinnefotballen.

Hun vil nå ha Norges Fotballforbund på banen.

– Vi var rangert som nummer én og to i verden, og det potensialet har vi ikke forvaltet godt nok. Slik sett kan man si at hele norsk fotball ikke har gjort nok.

– NFF har gjort veldig mye bra for jentefotballen i Norge. Men det er bare å stille oss selv spørsmålet om det er like muligheter for jenter og gutter i fotballen. De siste undersøkelsene gjort av NRK er jo blant annet et bevis på at det er det ikke. Har vi da gjort nok? spør Jørgensen.

Hun ber om tillit fra NFF.

– NFF burde ha mer tillit til at klubbene vet best hvordan de skal bruke pengene sine, sier hun.

BIDRAR ØKONOMISK: Heidi Støre i NFF forteller at de jobber hardt for å gjøre norske klubber konkurransedyktige i Europa. Foto: Berit Roald / NTB

Heidi Støre, seksjonsleder for topputvikling i NFF, forteller at det blir brukt over 40 millioner kroner på de ti lagene i Toppserien for å få best mulig utvikling.

– Dette jobber vi med hver dag, for å styrke klubbene med langsiktig og bærekraftig tekning slik at klubbene står støtt. Når vi har fått over 40 millioner kroner, må vi tenke på hva vi vil bruke de på, sier Støre til NRK.

– Helt latterlig

Landslagsspiller Ingrid Moe Wold reagerer på de økonomiske forskjellene.

– Selv om det i utgangspunktet skal være likestilling, så er det ikke sånn at vi som kvinnelige fotballspillere mener vi skal få det samme som mannlige fotballspillere. Det har vi aldri sagt. Det er bare det at forskjellene er såpass store. Det er helt latterlig at de er så store som de er, sier Moe Wold til NRK.

HÅVER INN: Moldes Europa-eventyr er svært lønnsomt økonomisk. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Molde får på sin side mange millioner i pengepremier for spill i Europaligaen. Klubben har fått rundt 70 millioner til sammen så langt, ifølge UEFAs oversikt. Daglig leder i Molde Ole Erik Stavrum vil ikke kommentere summene.

– For oss er dette utrolig viktige penger. Spesielt i et år der det har vært korona. Samtidig betyr det ingenting sammenlignet med det at vi skal spille kamp. Vi tenker sportslig nå, så får vi telle opp til slutt, sier Stavrum til NRK.

Samtidig er han klar over at det er store konstraster mellom herrene og kvinnene.

– Jeg synes det er synd at det er så store forskjeller. Det er veldig rart, sier han.