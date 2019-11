LSK Kvinner lekte seg til NM-gull: – Det er helt uforståelig

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Allerede etter 25 minutter sto det 3-0 til LSK Kvinner, da Emilie Nautnes fikk stå helt alene i Vålerenga-boksen. Synne Skinnes Hansen ble spilt fri på høyresiden og spilte ballen inn i feltet. Der var Nautnes, som upresset satte inn 3-0.

– At det ikke er en VIF-spiller i nærheten, det forstår jeg ikke. Det er helt uforståelig, de står og ser på. Skal de komme tilbake må de virkelig ta tak, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Ekspertkollega Morten Morisbak Skjønsberg var heller ikke imponert.

– Hun står helt alene, hvordan skal det være mulig? Her skal det være en midtbanespiller, det blir et stort rom foran mål, sier Skjønsberg.

Startet med kjempetabbe

LSK Kvinner kom klart best i gang i cupfinalen, men de trengte hjelp for å ta ledelsen. Ti minutter var spilt da Tina Dalgård spilte en pasning som Elise Thorsnes snappet opp på midtbanen. Hun skrudde farten på maks, parkerte VIF-forsvaret og hamret inn 1-0.

Deretter var det Nautnes' tur til å parkere VIF-forsvaret. Hun rundet attpåtil keeperen før hun satte 2-0.

Etter Nautnes-scoring nummer to fortsatte LSK Kvinner å kjøre på, men de måtte vente helt til overtid i 1. omgang på scoring nummer fire.

MARADONA-MÅL: Åslands 4-0-mål fikk NRK-ekspert Torp til å tenke på Diego Maradona. Du trenger javascript for å se video. MARADONA-MÅL: Åslands 4-0-mål fikk NRK-ekspert Torp til å tenke på Diego Maradona.

– Det er Maradona-takter, meldte ekspert Torp om scoringen.

Therese Sessy Åsland fikk ballen fra Woldvik, men avsluttet lynraskt. Ballen gikk forbi to blåkledde forsvarsspillere og keeper Hannah Seabert. Keeperen rakk knapt reagere før Åsland jublet, og avgjorde mer eller mindre kampen før pause.

– Jeg er sjukt stolt, sa Ingrid Moe Wold til NRK i pausen.

– Dette har vært et mål hele sesongen. Jeg er j... fornøyd i dag. De kampene vi har måttet vinne i år, har vi vunnet. Vi knuste Vålerenga i dag, sier Elise Thorsnes etter kampen.

Ajara tente håpet

Etter pause trengte Vålerenga noe helst spesielt, og da stilte stjernespiss Ajara Njoya opp. 51 minutter var spilt da hun headet inn 1-4, noe som tente gullhåpet for VIF.

Det ble skutt i senk like etter, da Anja Sønstevold ladet kanonen. Et innlegg endte i beina på LSK Kvinner-spilleren, som klinket ballen i mål via tverrliggeren 5-1, og en knusende seier for LSK Kvinner.

– I dag var det stor forskjell, mye større enn det alle jeg har snakket med hadde trodd på forhånd, sier Torp etter kampen.

PANG: Anja Sønstevold setter 5-1. Du trenger javascript for å se video. PANG: Anja Sønstevold setter 5-1.

LSK Kvinner tok sitt femte NM-gull på de seks siste årene.