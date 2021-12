Lørdagens program:

Dopingtatt russer sørger for kuleskifte – Berger får sammenlagtseier syv år for sent

Tora Berger ble egentlig nummer to i verdenscupen i 2014, bak finske Kaisa Mäkäräinen. Nå, sju år senere, er det klart at en dopingtatt russer gjør at Berger tar sammenlagtseieren.