– Den sisteetappen kommer Finn-Hågen Krogh til å gå. Han beviste at han er vår beste mann forrige vinter, så der har vi god kontroll, sa herrelandslagstrener Tor-Arne Hetland til NRK 25-oktober.

Underforstått: Petter Northug var allerede vraket som ankermann til OL-stafetten i Pyeongchang.

Onsdag forteller imidlertid landslagssjef Vidar Løfshus en annen historie når NRK møter ham i forbindelse med sesongåpninga på Beitostølen.

– Har aldri vært tvil

– Ut fra det som skjedde i fjor er Finn-Hågen den beste kandidaten akkurat nå. Men når vi kommer til OL, er det den som er i form som får gå. Det har aldri vært noen tvil om det, sånn har det vært før også, sier Løfshus.

– Men Hetland sa jo at Krogh skal gå?

– Som jeg sier, når vi kommer til OL er det den som er best som får gå, understreker Løfshus.

Dermed kan det bli en duell mellom Krogh, Northug og Johannes Høsflot Klæbo om prestisjejobben, og ifølge Hetland er det ingen uenighet mellom ham og Løfshus.

– Der og da, da du spurte meg, hadde vi én klar ankermann, og det er Finn-Hågen Krogh. Men jeg sa også vi har Klæbo og Northug som kan gå, men Krogh har per nå den etappen. Men det er mange skirenn som skal gås før laget tas ut, sier Hetland.

Krogh: – Uttaket ikke gjort

Finn-Hågen Krogh har aldri følt seg klar for OL-stafetten.

– Vi diskuterer ikke hvem som skal gå ennå. Så det tar jeg med stor ro, sier Krogh, som ser slik på situasjonen:

– Uttaket er på ingen måte gjort ennå, det vet alle skiløperne som har lyst til å gå i OL. Man må gå fort i forkant. Målet mitt er å gå i OL, å gå fort under OL og derigjennom forhåpentligvis få lov til å gå en stafettetappe, sier Krogh.

SJEFEN: Vidar Løfshus har det siste ordet på alle uttak. Han har ikke vraket Petter Northug som stafettankermann i OL. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Må ikke vinne på Beitostølen

Inn mot den nasjonale åpninga på Beitostølen er også et av de store spørsmålene hva Northug må prestere for å få gå verdenscupåpningen i Ruka, etter en skuffende sesong sist vinter.

Onsdag ble fem løpere forhåndsuttatt. Northug var ikke blant dem, og kjemper dermed om én av fem ledige plasser.

I september ga landslagstrenere Hetland i VG følgende beskjed til Northug og de andre løperne som skal kjempe om en plass på laget i Ruka:

– De må på pallen flere ganger, pluss å vinne.

Nå innrømmer Hetland selv at seier ikke er noe krav.

– To andreplasser vil være mer enn nok, sier Hetland, som forventer at Northug viser form i de to rennene han har varslet at han skal gå.

Ifølge Adresseavisen har for øvrig Northug utsatt avreisen til Beitostølen til torsdag.

Garanteres Lillehammer-start

– Petter må gå skirenn og vise seg fram i god form. Er han bra nok, får han lov til å gå i Ruka, sier Hetland.

Uansett blir det ikke lenge til Petter Northug får sjansen i verdenscupen. Landslagssjef Løfshus garanterer Northug en plass i den andre verdenscuphelga på Lillehammer.

– På Lillehammer stiller han uansett som en av våre 15, så må han vise noe der. Veien videre er noe mer usikker. Men jeg regner med han presterer der, sier Løfshus.

Følgende løpere er forhåndsuttatt til verdenscupen i Ruka: