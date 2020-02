Livsfarlig tabbe under innskyting: – Han kan bli veldig skadet

REAGERER: De norske landslagstrenerne, Patrick Oberegger (t.v.) og Siegfried Mazet, ser forskrekket at det er en mann på haugen bak blinkene, under innskytingen. De ropte for å få mannen vekk, uten at han reagerte. Etterpå viste det seg at det var en sikkerhetsvakt, men han skulle likevel ikke være der på det tidspunktet. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK Du trenger javascript for å se video.