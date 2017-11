Livet på topp i fotballgale Istanbul – privatsjåfør, tolk og samboerblogg

– Det er natt og dag, rett og slett. Når det er svart, er det helsvart.

Slik beskriver Martin Linnes forskjellen på å være Galatasaray-spiller i med- og motgang. Det samme kan sies om hverdagen i den tyrkiske hovedstaden under kuppforsøket sommeren 2016 og nå.

– Altfor mye jævelskap. Helt forferdelig, sa backen til NRK da.

Kaos i Istanbul

Et og et halvt år senere koker fortsatt i Galatasaray-land, men nå med positivt fortegn. De røde og gule topper ligaen for første gang siden Linnes byttet ut lille Molde med fotballgryta Istanbul.

– Dette året har vært en skikkelig opptur. Det er ingen tvil om at jeg har det bra der nå. Det er rett og slett en veldig kul hverdag. Galatasaray er en veldig stor klubb i europeisk sammenheng.

FRA ODALEN TIL ISTANBUL: Martin Linnes i duell med Östersunds Ken Sema i Europa League. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

– Hvordan er livet i Istanbul når Galatasaray er serieleder?

– Det er litt hektisk. Tyrkerne er mer frempå og lidenskapelige. I stedet for å peke og hviske, kommer de løpende for å ta bilder. Men det er bare koselig. Det tar tid å bli vant til overgangen til en millionby, men nå trives vi veldig godt.

Bloggherre

26-åringen fra Sander i Sør-Odal bor sammen med samboeren Elisabeth og datteren Emma i den tyrkiske storbyen. Der har de hyret inn både tolk og privatsjåfør.

– I starten var det helt nødvendig. Nå klarer vi oss mer selv, men siden jeg er mye på reise er det fint med hjelp og litt ekstra trygghet om noe skulle skje, forklarer Linnes.

Han nevnes ofte i samboerens blogg om hverdagen i Tyrkia. Der kan man blant annet lese at Linnes ikke er tilsnakkende på kampdag.

For en drøy måned siden tok hun i innlegget «Landslaget og Galatasaray, nok er nok» et oppgjør med såkalte nettroll som hun mente ytret meninger om Linnes uten å ha sett ham i aksjon.

– Hun har støttet meg og stått bak meg i 11 år. For meg er det helt greit å bli omtalt i bloggen. Hun har latt meg holde på med fotballen, så da er det min jobb å «backe» henne litt nå.

