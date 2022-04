Liverpool ydmyket erkerivalen – United-legender tordner

Brann avgjorde seks minutter på overtid

Innbytter Vegard Leikvoll Moberg ble matchvinner med sin 3-2-scoring for Brann mot Skeid på Nordre Åsen i 1. divisjon.

– Dette var så fortjent, og det var sinnssykt rått å se på supporterne der borte. En helt ubeskrivelig følelse, sier Leikvoll Moberg til Discovery etter kampen.

Fredrik Pallesen Knudsen sendte Brann i føringen da han satte inn 1-0 et kvarter før sidebytte, men Johnny Buduson sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Etter 45 minutter var stillingen 1-1.

Mathias Rasmussen sendte Brann i ledelsen på nytt etter 57 minutters spill, men Jakob Napoleon Romsaas sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 tre minutter senere. Brann avgjorde kampen da Moberg satte inn 3-2 seks minutter på overtid.

Skeid har gått poengløse av banen i alle kampene sine hittil i år.