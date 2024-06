Da Siri (45) fikk jobben, skapte utlysningen debatt: – Trodde vi var kommet lenger i 2024

– Skal vi hente oss en kaffe?

Siri Nordby starter ikke i jobben før august, men har allerede vært så mye på Ullevaal stadion at Norges Fotballforbund (NFF) har utstyrt henne med et eget nøkkelkort.

Nå har hun invitert med NRK inn på en losje på nasjonalarenaen.

Det er ikke lenge siden NFF offentliggjorde at hun er ansatt som ny toppfotballsjef, en ansettelse som har skapt debatt.

– Siri Nordby er på ingen måte kvalifisert for jobben, uttalte tidligere fotballagent Terje Liverød til VG.

– Det er grunn til å problematisere om hun har den bakgrunnen Norges Fotballforbund var ute etter i utlysningsteksten, sa Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli til samme avis.

NFF har senere nektet å utlevere hvem som sto på søkerlista til den attraktive stillingen.

Med varm kaffe i både Nordbys og NRKs kopp, går vi rett på sak med kvinnen som har fått en av de mektigste jobbene i norsk fotball.

– Hva er det som gjør deg kvalifisert for denne jobben?

– Det er en kombinasjon av at jeg har spilt toppfotball selv og har et brennende engasjement for fotballen. Og så har jeg jobbet nå elleve år i næringslivet. Jeg har vært leder og personalleder i ni av de siste 15 årene. Så jeg har med meg en god kombinasjon av fotballfaglig bakgrunn som spiller, men også sterk lederbakgrunn.

– Og de tre siste årene har jeg jobbet i verdens største selskap, i Microsoft. Jeg har vært med der på en reise med mange store norske bedrifter og deres digitale transformasjon. Og det er jo også et område som Norges Fotballforbund må utvikle seg på.

Siri Nordby Ekspander/minimer faktaboks Alder: 45 år Aktuell som: Ny direktør for landslag og toppfotball i NFF Kommer fra: Stillingen som Industry Lead, Retail i Microsoft Norge. Bakgrunn: Spilte 353 kamper for Røa og vant 5 seriegull og 5 cupgull. Har 43 landskamper for Norge Deltok i VM 2007 og OL 2008. Etter spillerkarrieren var hun medlem av toppfotballkomiteen for kvinnefotball i NFF i perioden 2013-2016. Hun har også vært sportslig leder i Vestre Aker SK, samt styremedlem i Røa. Hun har også fungert som fotballekspert i NRK og TV 2.

– Særlig kvinnefotballen har vært i rivende utvikling. Er det sammenlignbart, det du opplevde for 15 år siden som spiller, med det som er dagens toppfotball?

– Jeg har jo fulgt med på fotballen. Jeg satt som nestleder i et styre fram til i fjor. Så det er ikke sånn at jeg ikke har vært i fotballen på ti år. Jeg har jo sittet på ledernivå i toppseriefotballen helt fram til i fjor.

– Det er klart det har skjedd masse, men mange av prinsippene for å bli en toppidrettsutøver er fortsatt de samme den dag i dag. Spør du Johann Olav Koss om hvordan han ble en toppidrettsutøver, så tror jeg mange av de som går på skøyter i dag, også kan lære mye av Johann Olav Koss, og det er enda lenger siden han gikk på skøyter.

– I jobbutlysningen står det: «Erfaring og kunnskap om både kvinne- og herresiden av toppfotballen vil være viktig». Noen vil kanskje si at du har lite å vise til når det gjelder herresiden av toppfotballen?

– Ja. Og det er klart at jeg har mye tyngre bakgrunn på kvinnesiden. Men jeg har sittet som kommentator i flere år for Eliteserien herrer. Det er ikke så lett å finne personer som kan huke av på alle punktene 110 prosent. Sånn er det jo i alle stillingsinstrukser. En stillingsinstruks er bred, og så skal man huke av på ulike punkter, og på noen punkter vil du være tyngre på enn andre.

– Det handler om hva du veier opp mest. Men jeg sitter som en direktør for en avdeling med ekstremt fotballfaglig dyktige folk. Så mye av min jobb er jo å få fram det beste i dem, utfordre dem og få oss sammen til å løfte hverandre og videreutvikle norsk fotball.

UTLYSNINGEN: Her er det NFF jaktet etter. Foto: Faksimile / visindi

– Hvordan ble du klar over stillingen?

– Den lå jo ute, og så tenkte jeg først at det så spennende ut. Og så var det vel egentlig et par tidligere fotballvenninner som ga meg det siste «pushet» til å faktisk sende inn en søknad.

– Var NFF-president Lise Klaveness en av dem som ba deg søke?

– Nei.

– Du kjenner henne godt?

– Hun er en bekjent. Vi har spilt på landslaget sammen, men vi er ikke i samme vennekrets.

– Har hun hatt en finger med i spillet med at du søkte eller fikk jobben?

– Nei.

– Du trekker frem dine kunnskaper om digitalisering og at NFF så på dette som en stor styrke. Er digitalisering det NFF bør prioritere nå?

– Det er jo en strategiplan som går ut i 2025, så den går sin gang. Men det er ikke tvil om at digitalisering blir en viktig brikke i det som skal bli nye planer etter 2025. Men det er også andre ting som er vel så viktig, spesielt rundt det sportslige. Nå har vi jo akkurat landet en ny sportslig plattform. Der har jo Håkon (Grøttland) vært ekstremt involvert og avgjørende, og kommer til å jobbe veldig tett videre med implementeringen av det. Sporten vil jo alltid være øverste prioritet, men det betyr ikke at man ikke skal prioritere andre ting i tillegg.

– NFF har fått kritikk, særlig i VG, for ansettelsen av deg. Tonen i kritikken har vært at du ikke er kvalifisert for jobben. Hvordan har dette vært for deg?

– Nei, det ... Jeg hadde ikke søkt eller tatt denne stillingen hvis jeg ikke tålte det, for å si det sånn. Og hadde vel kanskje egentlig regnet med mer enn et par personer som ønsker å uttrykke seg. Så jeg tenker at fotball er noe som engasjerer veldig mange, og det må man også forvente i denne rollen, at det kommer til å bli stilt spørsmål. Både til meg personlig og til avdelingen og andre som sitter i avdelingen. Så det går helt fint.

NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken, som hadde ansvar for ansettelsen av Siri Nordby, har ikke vært tilgjengelig for et intervju med NRK.

Men han har gått med på å svare på spørsmål per e-post.

– NFF åpner utlysningsteksten med å skrive følgende: «Vi søker en leder som har erfaring og gode resultater fra relevant virksomhet innen fotballen». Hvordan synes du Nordbys bakgrunn står i stil med dette?

– Her viser dere til en enkelt setning i en lang utlysningstekst, der det under kompetanseprofil blant annet står «erfaring og resultater fra leder/trener/spiller/dommer-rolle innen toppfotball, gjerne på internasjonalt nivå». Siri har spilt over 200 kamper på høyeste nivå i Norge, har 43 landskamper og vært med i EM, VM og OL.

– Ved siden av dette har hun i alle år fulgt fotball tett, også som ekspertkommentator både på herre- og damesiden. Siri har mer enn nok fotballkompetanse til at hun sammen med andre flinke fagpersoner skal kunne lede NFFs arbeid med toppfotballen på en svært god måte.

– I utlysningen står det videre: «Erfaring og kunnskap om både kvinne- og herresiden av toppfotballen vil være viktig». Hvor godt føler du Nordby innfrir ønsket deres om en person med erfaring og kunnskap om toppfotballen på herresiden?

– Se over.

– Da stillingen ble utlyst, sto det «Toppfotballsjef». I pressemeldingen til NFF ved ansettelsen av Nordby, sto det «Toppfotballsjef». Nå sier Nordby at stillingstittelen er endret til «direktør for landslag og toppfotball». Hva er grunnen til at dere har endret dette i etterkant av ansettelsen?

– Den presise stillingstittelen har siden avdelingen ble opprettet og med Lise som ny leder vært direktør for toppfotball og landslag. Vi har brukt begge titler i flere år. Toppfotballsjef henger igjen fra tidligere, og har blitt brukt for enkelhets skyld. Direktørtittelen – som er den korrekte tittelen – sier mer om stillingens innhold.

– Hvor mange søkere var det til stillingen?

– VI snakket med om lag 10 personer, og mellom 35-40 kandidater ble vurdert.

– Nordby får et overordnet utviklingsansvar for toppfotballen. Hva mener du hun har å vise til som fotballeder som gjør at hun er kvalifisert til å få en slik viktig oppgave i NFF?

– Siri har mer enn nok fotballkompetanse til at hun sammen med andre flinke fagpersoner skal kunne lede NFFs arbeid med toppfotballen på en svært god måte. En annen styrke med Siri er hennes erfaring fra privat næringsliv i en sektor som har måttet tilpasse seg både digitalisering og et globalt konkurransebilde. Disse erfaringene vil være verdifulle i rollen som direktør for toppfotball og landslag, fordi vi også er i en global konkurranse og må utvikle oss sammen for å henge med internasjonalt.

– Det har kommet kritikk mot NFF etter ansettelsen, spesielt fra Terje Liverød og Adresseavisens kommentator Birger Løfaldi. Hva vil du si til dem som mener Nordbys bakgrunn ikke er god nok for en slik toppjobb i Norges Fotballforbund?

– Kritikken fra Liverød og Løfaldli er overraskende og skuffende. Jeg trodde vi var kommet lenger i 2024. Siri har erfaring på toppnivå, og erfaringen hennes fra næringslivet kommer også godt med. I alle avdelingsdirektørstillinger er lederegenskaper, strategisk evne, endringskompetanse og sterke samarbeidsevner viktig – i tillegg til god kompetanse innen eget fagfelt.

NRK har bedt Løken utdype hva han mener med «Jeg trodde vi var kommet lenger i 2024» og spurt ham om det er ekspert- og kommentatorjobbingen på TV han viser til når det gjelder erfaring fra herresiden.

Men NFF opplyser via kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen at Løken ikke ønsker å svare på oppfølgingsspørsmålene.

Birger Løfaldi sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere Løkens uttalelse om at han «trodde vi var kommet lenger i 2024»

Men Liverød svarer slik:

– Det er trist at NFF ikke har kommet lenger i 2024 enn at man skal få lov til, på et saklig grunnlag, å vurdere ansettelsen av en toppfotballsjef. Og enda tristere er det dersom det er slik at man ikke skal kunne gjøre det fordi det er en kvinne som er ansatt. Poenget her er at Siri Nordby ikke på noen måte er kvalifisert for å inneha en rolle som toppfotballsjef i et fotballforbund som ønsker å bedrive toppfotball. Det hjelper ikke å ha en bakgrunn i næringslivet. Skal man ansettes som toppfotballsjef, må man ha en relevant toppfotballbakgrunn.

– Men hun har masse landskamper, toppseriekamper og erfaring fra VM, EM og OL?

– Det er fra kvinnefotball og for mange år siden. Toppfotball for menn er en helt annen verden, en helt annen idrett enn kvinnefotball, ikke minst for 25 år siden.

– De har endret stillingstittelen fra toppfotballsjef til direktør for toppfotball og landslag. Hjelper det?

– Nei. Hvis du har rynker i ansiktet, så hjelper det ikke å sminke deg, du bare ser litt annerledes ut.

Vi vender tilbake til Ullevaal Stadion og Siri Nordby.

– Du har vært i næringslivet i 15 år. Hvor oppdatert på fotballens trender og utvikling føler du selv at du er?

– Jeg har jo vært tett på fotballen, selv om jeg ikke har vært spiller. Og jeg ser veldig mye fotball og er veldig interessert i fotball. Så at man følger med og er oppdatert, ja. Men at det er andre på huset her som sitter mye dypere i dette her og er mye mer sånn sett fotballfaglig påskrudd enn det jeg er, det er det ikke noen tvil om. Men det er jo litt av min oppgave her også, å jobbe tett med dem og lære av dem. Og så er det jo de som skal være med også og bygge opp dette her og sikre at vi når de målene vi skal. Det er jo ikke jeg alene som skal greie dette her.

– Til VG sier du: Det er ingen tvil om at vi vil stille krav til våre landslagstrenere. De må levere på sin jobb. Hvordan synes du Ståle Solbakken har levert i sin jobb så langt?

– Dette er jo sett utenfra. Og som nevnt har jeg ikke begynt i denne rollen, og det er heller ikke jeg som sitter med personalansvar for verken Ståle eller Gemma Grainger, de er jo ansatt av forbundsstyret. De har gjort en fantastisk jobb. Det er små marginer som gjør at man ikke har kommet til mesterskap, og det vet jo Ståle selv òg. Han vet jo også hva han trenger å gjøre videre med sitt lag. Så jeg har stor tro på at han kommer til å gjøre en god jobb også videre, som han har gjort fram til nå. Jeg har også stor tro på at Norge skal greie å kvalifisere seg til neste mesterskap.

– Norge er ikke med i EM hvor halve Europa er med. De kom ikke engang til playoff med spillere som Haaland og Ødegaard på laget. Å kalle det «fantastisk jobb» høres litt upresist ut?

– Ja, men det er små marginer. Jeg var ikke her da dette skjedde, og jeg har kun sett ting fra utsiden. Og det er små ting som kunne ha bikket andre veien, og da hadde vi hyllet Ståle. Men det må han leve med, og det må han også levere på framover. Men akkurat hvordan evalueringen og hva som har kommet ut av det at vi ikke kvalifiserte oss, det har ikke jeg vært involvert i, så det kan jeg ikke si så mye om.

– I 2015 skrev du på Twitter: «Hadde Norge gått til EM med Zlatan? Tror han kunne fått nesten hvilken som helst nasjon til mesterskap». I lys av at Norge har fått frem vår egen Zlatan (i Erling Braut Haaland), hva tenker du om det nå?

– Nå var jo han dessverre litt skadet i forrige kvalifisering. Som kanskje var det den lille marginen som gjorde at vi ikke kom oss i det mesterskapet. Og så tett er det. Så da er det viktig for oss å holde dem skadefrie. Jo flere, jo bedre.

– Frem til du starter i august, hvem skal du snakke med og hva skal du prioritere å bruke tid på for å være best mulig forberedt til den nye jobben?

– Nå har jeg brukt mye tid på A-landslagene her nå i første omgang. Jeg skal mest sannsynlig også over og se U19 spille sluttspill i Belfast, som blir kjempespennende. Og ikke minst også ned til Porsgrunn, hvor det er talentleir i juni. Som er veldig viktig for Norges Fotballforbund, naturlig nok.

– Og så har jeg allerede så smått begynt å ha noen møter med de som jeg kommer til å ha mest med å gjøre, både internt her i organisasjonen, men også utad med tanke på for eksempel Norsk Toppfotball, som også er en viktig samarbeidspartner for Norges Fotballforbund.

– Hva er det første du kommer du til å prioritere når du begynner i jobben etter sommerferien?

– Først og fremst er det å bli kjent med organisasjonen og folka som jobber her. Jeg er utrolig opptatt av å skape en god kultur. Jeg mener jo at å skape en god prestasjonskultur og en vinnerkultur, det gjør man ved å løfte opp hverandre og «backe» hverandre. Og skape en tillit som gjør at folk senker skuldrene og har et ønske om å bidra.

– Som jeg sa i et allmøte, man har lyst til å spille med hjertet utenfor drakta også internt i organisasjonen og ikke bare ute på banen. Og det er noe av det jeg kommer til å bidra med, først og fremst som direktør og leder. Og jobbe med hvordan vi organiserer oss og hvordan vi jobber med endringsprosesser. For vi lever i en tid hvor det er stor endring. Og da må vi også tilpasse oss det, både i måten vi jobber på, men også kulturelt.

– Hva må du oppnå i denne jobben for at du selv skal anse at du har lykkes?

– Først og fremst ønsker jeg internt å være med på å lede en organisasjon som utvikler seg, og at man ser at det skjer en utvikling og bidrar til at vi når de strategiske målene som er satt.Det er naturlig nok sportslig, men det gjelder andre ting også. Det gjelder blant annet også det å få flere kvinner inn i fotballen. Både på ledernivå, dommernivå, spillernivå. Det blir fort veldig fokus på A-landslagene når man snakker om både denne rollen, men også fotballforbundet generelt sett. Naturlig nok, for det er et flaggskip.

– Og det er klart at det er viktige mål for forbundet å få herrelandslaget til mesterskap og fortsette å få damelandslaget til mesterskap. Men det er også mange andre mål som jeg kommer til å jobbe mot. Ikke minst dette med talentutvikling. Landslagsskolen, som allerede er et prosjekt som er satt i gang, er et veldig bra initiativ. Vi skal videreutvikle det. Trenerutvikling jobbes det masse med. Så det er mange områder som kanskje ikke er så synlige utad, men som også er viktige for oss, for å sikre den videreutviklingen som vi ønsker for fotballforbundet som helhet.