Det var 13. mai i fjor at den overraskande telefonen kom. Oppe på høgdesamling i Sierra Nevada i Spania, vart Træen ringt av ein dopingkontrollør.

Til VG har Træen fortalt at kontrolløren fortalde at nordmannen kunne vere alvorleg sjuk, ettersom ein dopingtest gav positivt utslag på det forbodne stoffet hCG.

– Det var ganske vanskeleg for begge. Det kom brått på, den telefonen han fekk. Så byrjar du å tenkje «verste fall». Vi sat begge og håpa at det var kreft, for det var mykje betre tilfelle enn det andre, sett i syklistar, eller alle idrettsutøvarar, sine auge, seier Susanne Andersen til NRK.

Til liks med Træen, syklar ho for det norske profflaget Uno-X. Dei to er også sambuarar i Andersens heimby, Stavanger.

– De håpa på det?

– Ja. Du veit jo at prognosane er ganske gode. Vi drog på den første sjekken saman. Vi fekk ikkje noko svar på det. Spesielt for han var det veldig vanskeleg. Eg var ganske sikker – eg visste at han ikkje hadde gjort noko anna gale. For meg var det berre eitt alternativ, men så blir du paranoid likevel. Den mentale tyngda av det var veldig stor på begge, seier ho.

– Det var betre med kreft enn positiv dopingprøve, så ein håpar vel på at det er kreft då, seier Træen sjølv.

TØFF TID: For Susanne Andersen vart det ein tung periode i påvente av testresultatet til Træen, noko som førte til at ho stod over ritt og hadde det ho sjølv omtaler som «mental breakdowns». Foto: Wordup Projects/Uno-X Pro Cycling

– Det er eit absurd dilemma å bli stilt overfor. Eg visste jo heile tida kva det var, for guten dopar seg ikkje. Men det han sit og står i ganske lenge, med mange testar, prøver og vurdering, eg kan berre tenkje meg korleis det opplevast for dei. Det var ei belastning for dei. Eg syntest det var utruleg krevjande sjølv, seier lagsjef Jens Haugland.

– Alt var eigentleg berre kjipt

Træen seier sjølv han gret inne på rommet til Uno-X-trenar Espen Aareskjold etter at beskjeden frå dopingkontrolløren kom.

– Det som var seigt, var at eg visste at det var ei positiv prøve. Då visste eg at kreft kunne vere ein del av det, men dei kunne ikkje sjå noko på bileta og ultralyden. Så du gjekk berre rundt og venta heile tida. Når du då gjekk rundt og venta, så brukte du veldig mykje energi på å vente på kva som skjer, seier han, og held fram:

– På Helsenoreg så kan du sjå alle som opnar filene dine. Eg såg at det var 10–15 legar som var inne og såg på filene, men eg kunne ikkje sjå på kva dei såg på. Eg visste heile tida at det skjedde noko, men du visste ikkje kva som skjedde. Det var berre veldig uvitande heile greia. Sjølv då eg vart operert, så visste dei ikkje sjølv då at eg hadde kreft. Dei sa berre: «Vi trur det er best at vi fjernar den eine testikkelen».

KREVJANDE VENTETID: Træen fortel at han gjennom heile perioden hadde god støtte frå laget og dei rundt han, med fleire vekevise samtalar med Haugland og legen til laget, i tillegg til at mellom anna Andersen og lagkameraten Martin Urianstad Bugge var med på møte med legane. Foto: Szymon Gruchalski/Uno-X Pro Cycling

– Du blir berre sliten av heile greia. Eg gjekk jo der i seks–sju veker frå eg fekk beskjeden. Eigentleg hadde eg ikkje lyst til å trene eller gjere noko. Alt var eigentleg berre kjipt, seier Træen.

I slutten av juni i fjor vart operasjonen gjennomført, der den eine testikkelen vart fjerna. Ein svulst på 15 millimeter vart oppdaga. Ettersom det ikkje hadde spreidd seg noko vidare i kroppen, trong ikkje Træen meir behandling etter operasjonen, har han tidlegare sagt til TV 2.

Meiner han har tent på det

Framleis er han ikkje heilt ferdig med kreften. Berre halvanna veke før Tour dei France-starten var han inne for ein sjekk hos legen.

– Ho har ikkje ringt meg, så antakeleg har det gått fint, seier han med eit smil.

HELDT TRENINGSVILJEN OPPE: Andersen beskriv at ho drog Træen ut på trening i forkant av operasjonen, for å sikre at sambuaren kom seg ut. Foto: Wordup Projects/Uno-X Pro Cycling

For no ser han mykje positivt i det som skjedde.

– Eg synest jo det er litt spesielt. Litt morosamt. Det har jo gått veldig fort, synest eg. Det var vanskeleg der og då, men i ettertid kan eg berre tulle og le med det. Det gjekk jo på ein måte fint, sjølv om det var så alvorleg som det var. Eg synest eg takla det fint og eg lærte ein del om meg sjølv som ryttar, som gjorde at det endra litt på korleis ein ser på livet. Alt i alt, så har eg berre tent på det, meiner 27-åringen.

– Han pustar jo sykling

Klatrespesialisten har heller aldri vore betre. Han fekk ikkje trene dei første to vekene etter operasjon, men så var han raskt tilbake. Allereie fem veker etter operasjonen i fjor overraska han legen då han fornøgd fortalde at han hadde trena 28 timar den førre veka.

– Ho kunne ikkje skjønne at eg hadde trena 28 timar, for ein vanleg person hadde ikkje byrja å røre på seg etter fem veker. Eg var ganske førebudd på at då eg først kom i gang, så skulle eg gjere det ganske fort, seier Træen.

HEILT FRÅ STARTEN: Både Træen og Jonas Abrahamsen, nummer to frå venstre, har vore i Uno-X sidan oppstarten i 2017. Dei to skal også begge til årets Tour de France. Her frå Tour of the Alps tidlegare i år.

18. august var han tilbake i konkurranse og sesongen vart avslutta med sjuande- og tredjeplass samanlagd i CRO Race og Tour de Langkawi i oktober.

Det fremste resultatet i karrieren så langt kom i juni, i det tradisjonsrike oppkøyringsrittet til Tour de France, Critérium du Dauphiné. Med ein åttandeplass sykla han inn til det beste samanlagtresultatet av ein nordmann i rittets historie – eit ritt som vart vunne av Tour-vinnaren i fjor, Jonas Vingegaard.

– Torstein er spesiell. Han elskar sykling. Han pustar jo sykling. Han elskar livet, han elskar det å dra i høgda og alt ved det, seier lagsjef Haugland.

LAGSJEF: Jens Haugland i Uno-X. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Han har alltid vore kjempemotivert for å trene og lagt ned veldig mykje arbeid og heile tida gjort det som skal til. Eg har berre venta på slike resultat som i Dauphiné, for du kjenner berre på at han har det inne, men ikkje heilt får vist det. Eg er ofte inspirert av Torstein og måten han jobbar på. Eg tenkjer ofte på det og blir motivert sjølv. Eg håpar vi bringar fram det beste i kvarandre, seier Andersen – som sjølv får debuten sin i kvinnenes Tour de France om nokre veker.

For ein høytflygande Træen kjem han på laurdag.