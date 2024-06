– Nå fikk jeg skikkelig gåsehud, utbrøt NRKs kommentator Christina Vukicevic Demidov etter at spydet landet på 63,50 for Obst i hennes tredje kast for kvelden.

Ikke bare hadde hun kastet personlig rekord med over halvannen meter. Den solide persen førte henne også opp på pallplass.

– Hun setter personlig rekord i en EM-finale, fastslo Vukicevic entusiastisk.

Men spenningen var absolutt ikke over i spydfinalen. For dette ble en thriller til siste omgang.

Se superkastet til Obst her.

– Overpresterer

Allerede i omgangen etter Obst sitt sterke kast slo serbiske Adriana Vilagos til med 64,42. Dermed var Obst sendt ned på bronseplass. Fortsatt hadde hun over halvannen meter ned til tyske Christin Hussong på fjerdeplass.

Men dette skulle bli en av de virkelig store kveldene i norsk spydkast. Og det ble tydelig i intervjuet med NRK etter konkurransen hvor mye det skulle bety for 28-åringen.

– Jeg bestemte meg for ikke å gråte på TV, sier Obst til NRK.

Hun var tydelig rørt og hadde tårer i øynene mens hun fortalte om sin tøffe kamp frem mot bronsen.

– Det føles som å vinne gull, selv om jeg ikke har gjort det, sier hun.

TAKKNEMLIG KLEM: Obst klemmer treneren Paul Solberg etter at spydgullet var sikret. Foto: Heiko Junge / NTB

Hun forteller at hun i fjor ikke visste om hun ville fortsette. Etter bronsen var hun bare glad for at hun ikke ga opp den siste tiårsperioden. For hun forteller om en tung kamp gjennom karrieren.

– Det har vært dritt. Det har det. Det har vært mer dritt enn det har vært bra, sier Obst som likevel påpeker at det har vært verdt det etter at hun sikret bronsemedaljen.

Hun takket folkene rundt henne og blant annet trener Paul Solberg.

– Jeg er bare full av takknemlighet, sa den rørte bronsevinneren.

-– Hadde du trodd at denne dagen skulle komme?

– Vel, jeg håpet jo at den skulle komme. Og på hver eneste treningsøkt så ser jeg det for meg. Å kunne gjøre det jeg nettopp gjorde, å kunne ta en liten seiersrunde med flagget, sier Obst.

FULLTREFF: Marie-Therese Obst klinket til i finalen og perset med over halvannen meter. Foto: Heiko Junge / NTB

Selv ristet Obst på hodet etter at hun kastet sitt siste kast. For da var saken klar. Hun hadde tatt bronse i EM.

–Jeg har alltid visst, selv om jeg vet at det er mange som har gitt meg opp. Det er mange som ikke hadde troen på meg lenger, Noe jeg skjønner. Jeg har jo vært borte mange år. Men jeg har alltid visst at jeg kan det her, sier bronsevinneren.

– Du har et spesielt smykke rundt halsen din som jeg vet er viktig for deg?

– Det er smykket til bestemor. Jeg fikk det etter at hun døde. Og faktisk akkurat da hun døde i 2009, var jeg på ferie her i Roma, sier Obst og fortsetter:

– Og jeg husker at som liten jente ... Jeg var litt usikker på situasjonen der og da, men jeg visste at det kommer til å ende snart. Men jeg ba uansett. Og det er kult å kunne komme tilbake nå så mange år etterpå. Så håper jeg hun kanskje var med meg i dag, sier Obst.

FIKK SVING PÅ SAKENE: Marie-Therese Obst klinket til med solid personlig rekord i spydfinalen. Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

Og bronsen I Roma var nesten som en sensasjon å regne.

– Hun var ikke på min liste over potensielle medaljevinnere før EM. Jeg blir så fornøyd når folk overpresterer, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

Han påpeker at det ofte har blitt snakket om Sigrid Borge når det har vært snakk om kvinnelige spydkastere i Norge de siste årene.

– Obst har ligget og vaket under radaren vår, sier Rodal

Trøblet mye

Marie-Therese Obst (28) har selv fortalt om en tøff vei mot toppen etter at en skade i skulderen skapte trøbbel i årevis.

Hun har fortalt hvor vondt det var for henne å se de andre som deltok i Tokyo-OL for tre år siden, mens hun ikke hadde kvalifisert seg for lekene.

– Det er litt historisk med spydkast i Norge. Det er på tide at det kommer noen nye og tar over tronen, sa Obst til NRK tidligere i mesterskapet.

Og nå har hun videreført de stolte spydtradisjonene i Norge som inneholder både, verdensrekorder, OL-, VM- og EM-vinnere.

Dagen før finalen viste hun lovende takter ved å kaste lengst i kvalifiseringen. Men hun hadde bare det sjette beste resultatet blant europeiske spydkastere denne sesongen.

Men finalen var av et helt annet kaliber enn tidligere i karrieren.

– Det er lenge siden vi har hatt en kvinnelig spydkaster i en mesterskapsfinale. Og snakk om å innfri i EM ti år etter at hun debuterte i EM-sammenheng. sier Vukicevic.

Østerrikske Victoria Hudson vant konkurransen med 64.62.