Den stadig mindre umulige drømmen

«Kvadrupelen».

Jürgen Klopp vil helst ikke snakke om den.

Ofte har Liverpools trener bare ledd når han har fått spørsmålet. Det er som at hele idéen om at et lag skal ta fire titler på én sesong, er for latterlig til å diskutere.

Det skal være for tøft og intenst. Rivalene skal være for gode.

Men nå er Liverpool fire kamper unna å vinne alle de tre cupene. I ligaen slåss de med Manchester City om tittelen. Vanskelig? Ja. Umulig?

Ikke nå lenger.

Gode og geniale

Liverpools jakt er nemlig et symptom på hva toppfotballen har blitt. Før pratet ingen om kvadrupelen fordi den faktisk var umulig: Ingen lag hadde bredden til å henge med i fire turneringer på en gang.

Nå snakker vi om det andre kvadrupel-forsøket på to år.

NÆRMER SEG KVADRUPELEN: Jürgen Klopp er treneren som har gjort alt riktig, og kan styre mot fire titler i år Foto: CARL RECINE / Reuters

De røde har gjort alt riktig. De har en genial trener, tenker langsiktig og bommer knapt på signeringene. De har vunnet ligacupen, de er i FA-cupfinalen, og i semifinalen av Mesterligaen er de favoritter mot Villarreal.

Kun én gang har et engelsk lag vunnet «trippelen» – Premier League, FA-cup, Mesterliga – og det var Manchester United i 1999.

Så det er vanskelig. Det er uvanlig. Det er mesterlig gjort.

Men det henger også sammen med at stadig mer av fotballens talent og penger flyter mot toppen.

Klar trend

Dette har skapt et knippe superklubber som er så rike og overlegne at fire titler nå er innenfor rekkevidde. I mars i fjor var det Pep Guardiola som ble spurt om kvadrupelen.

City hadde allerede vunnet ligacupen og cruiset mot ligatittelen. De tapte til slutt semifinalen i FA-cupen og finalen i Mesterligaen, men oppgaven var slett ikke umulig.

De var tre seire unna å vinne alle fire.

To år før det ble City det første laget til å vinne alle de tre engelske troféene på én sesong. Rekordene faller hele tiden.

TRIPPEL: Kevin De Bruyne og Oleksandr Zintsjenko er stjerner på Manchester City, som i 2019 vant alle tre engelske trofeene i 2019 Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Aldri har Englands beste lag dominert så stort. Fire ganger i Premier Leagues historie har ett lag tatt mer enn 97 poeng – alle de fire har skjedd fra og med 2018.

Det samme har skjedd i andre ligaer. I 2012 ble Real Madrid det første laget i Spania til å ta 100 poeng.

I 2014 tok Juventus 102 poeng i italiensk Serie A.

I Tyskland går Bayern München mot sin tiende strake ligatittel. I Frankrike marsjerer Paris Saint-Germain mot sin åttende på 10 år.

For disse lagene kan kun Mesterligatittelen gi en «god» sesong.

De moderne triplene

Og når så mange lag dominerer så stort i sine ligaer, blir det lettere å vinne mer. Siden Mesterligaen startet opp som Serievinnercupen i 1955, har den europeiske trippelen blitt oppnådd ni ganger.

Hele fem av disse har skjedd siden 2009.

To av dem tilhører Barcelona (2009, 2015), som stort sett har hatt Real Madrid som rival til de to hjemlige troféene. To andre har blitt vunnet av Bayern (2013, 2020), og den femte dette årtusenet ble vunnet av Inter (2010).

Disse triumfene var bragder. De ble oppnådd av historisk sterke lag med legendariske trenere.

Men de har også kommet i en tid hvor antallet lag som realistisk sett kan vinne Mesterligaen, har vært lavere enn noen gang.

Lokale helter

Ser man tilbake på trippelvinnerne før årtusenskiftet, finner man lag som aldri hadde overlevd i dag. Siden penger var en mindre faktor, hadde lag fra nesten alle land en sjanse.

I 1967 klarte Celtic det med 11 spillere født maks 50 kilometer unna hjemmebanen Celtic Park. Det var en sensasjon selv på den tiden. I dag er det umulig, fordi lag samler stjerner fra hele verden som er bedre enn en gjeng lokale helter.

I 1972 vant Ajax med Johan Cruyff og Totalfotball. I dag hadde laget blitt ribbet for stjerner, fordi TV-avtalen i Nederland er verdt langt mindre enn de i større ligaer, noe som gjør det umulig for Ajax å betale spillerne like mye som de kan få andre steder.

Dette så vi i 2019, da et usedvanlig talentfullt Ajax-lag nådde semifinalen i Mesterligaen – og så mistet halve laget.

TOTALFOTBALL: Ajax' trippel i 1972 kom med Johan Cruyff og totalfotballen. I dag hadde stjernene blitt borte etter en slik triumf Foto: STAFF / AFP

I 1988 vant PSV Eindhoven. Dette var syv år før Bosmandommen, så spillere kunne ikke bare forlate sine klubber gratis når kontrakten var over. Slik kunne PSV holde laget samlet.

I dag kunne PSVs stjerner truet med å dra gratis når kontraktene var utløpt, med mindre de ble solgt umiddelbart.

Og så har vi United i 1999. Det var en forsmak på dagens tilstand, men storlagenes økonomiske fordel var langt mindre da enn nå, og United tok kun 79 poeng i ligaen.

Flere kunne vinne

Disse storlagene hadde færre enkle kamper i Europa. Så nylig som på 80- og 90-tallet ble Serievinnercupen vunnet av Steaua Bucuresti (Romania) og Røde Stjerne (Jugoslavia). I 2004 vant José Mourinhos Porto (Portugal).

UNDERDOG: José Mourinho vant mesterligaen med «lille» Porto i 2004 Foto: PAULO DUARTE / AP

De dagene er over. To lag fra Portugal nådde utslagsrundene i år, men Sporting ble knust 5–0 hjemme av City, før Benfica tapte 3–1 hjemme mot Liverpool.

I begge returkampene kunne City og Liverpool hvile spillere.

Selv lag fra Italia har blitt outsidere nå, fordi TV-inntektene i Serie A er såpass lave. I Mesterligaen er favorittene nesten alltid Real Madrid, Barça, Bayern, Paris Saint-Germain, Liverpool og City. Chelsea vant overraskende i fjor.

Ingen andre enn disse syv har vunnet turneringen siden 2010.

En klasse for seg

Dette er fotballens status ett år siden Superligaen kollapset. Mye av logikken bak idéen var nettopp dette: De beste er uansett i en klasse for seg, så man kan like gjerne formalisere det.

SUPERLIGAEN: Storklubbenes planer om en superliga ble skrinlagt i fjor, men superligaens død har ikke endre fotballen Foto: Matt Dunham / AP

Superligaens død har ikke endret fotballen. I 2024 skal Mesterligaen utvides fra 32 til 36 lag, og ifølge avisen The Times forventer UEFA at inntektene vil øke med 40 prosent. Det betyr mer til de store.

I tillegg vurderer UEFA å gi to av de ekstra plassene til lagene høyest på deres rangering som ikke har kvalifisert seg via plasseringen i ligaen. Det vil gi en fordel til storlag som har hatt en svak sesong: United kunne for eksempel fått billett i år selv om de havnet på femteplass.

Igjen er dette i favør de store. Og utrolig nok kommer forslaget fra The European Club Association, som er ment å slåss for mer enn 260 klubber, men som igjen ser ut å være styrt av de aller største.

Alle disse faktorene øker sjansene for en kvadrupel. De gjør fotballen stadig mer ujevn.

Dermed er Liverpools drøm av den moderne typen. De er et produkt av ekstremt smart lagbygging i en industri som legger til rette for at slike superlag skal eksistere.

Kvadrupelen er nesten umulig. Men den har aldri vært mer mulig enn nå.