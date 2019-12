Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg er fornøyd. Jeg tar ikke dette for gitt, men guttene gjør dette sånn cirka hver tredje dag, sa Liverpools manager Jürgen Klopp etter den knusende 4-0-seieren.

Det er ikke mer enn fem dager siden Liverpool vant klubb-VM, og det var knyttet stor spenning til om Klopps utvalgte hadde restituert godt nok før kveldens toppoppgjør i Premier League.

Det tok imidlertid ikke lang tid før de rødkledde konstaterte at dét ikke var noe å bekymre seg for. Et Liverpool-lag proppfullt av selvtillit og energi kjørte over Leicester, i en kamp der Trent Alexander-Arnold og Roberto Firmino spilte hovedrollene.

– Det er ekstremt imponerende det vi har sett i dag. Og vi skal spille sesongen ut, men det skal skje ekstremt syke ting for at ikke den gjengen der skal vinne til slutt, sa TV 2s ekspert Erik Thorstvedt etter kampen.

FEIRET: Manager Jürgen Klopp gav kampens store spiller, Trent Alexander-Arnold, en velfortjent klem etter 4-0-seieren. Foto: OLI SCARFF / AFP

– Kunne blitt mer

Liverpool har ikke tapt en ligakamp siden 3. januar 2019, og var aldri i nærheten av å tape for Leicester på fotballens festdag Boxing Day heller. Dermed er Liverpool nå ubeseiret i 35 strake kamper i Premier League.

Roberto Firmino scoret to ganger og Trent Alexander-Arnold hadde målgivende på begge. Sistnevnte fikk også æren av å sette inn Liverpools fjerde scoring og punktere kampen ti minutter før slutt etter en kontring. Med innsiden av høyrefoten sendte assistkongen Alexander-Arnold ballen i lengste hjørne.

– Vi spilte virkelig god fotball, spesielt etter all reisingen og denne intense perioden vi har hatt. Med tanke på det, er nok dette det beste vi har prestert denne sesongen, sa høyrebacken til Amazon etter kampen.

– Det er helt enormt det Liverpool leverer her. Når de møter laget nærmest på tabellen, så leverer de sesongbeste. 4-0! Og det kunne blitt mer, kommenterte TV 2s Kasper Wikestad.

Suveren tabelleder

3–0 målet kom på straffe etter en hands av Söyüncü på corner. James Milner var iskald fra straffemerket og sendte ballen midt i mål bak Kasper Schmeichel som slengte seg til høyre.

Med seieren har Liverpool virkelig tatt grep om seriegullet. Med én kamp mindre spilt enn Leicester leder de nå serien med hele 13 poeng. Dermed er de på god vei til å vinne serien for første gang siden 1990.

– Dette er en av mange suksessfulle kvelder vi har hatt denne sesongen. Vi er ikke engang halvveis, og så mye kan endre seg, så mye kan skje. Styrken til dette laget er å ta ett steg av gangen og fortsette å pushe, sier Milner til Amazon.