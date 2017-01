Liverpool i ligacuptrøbbel

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Jürgen Klopp tok Liverpool til finale i den engelske ligacupen i fjor. Den tyske manageren har aldri feilet i en semifinale, men presset er på Liverpool-laget etter onsdagens tap borte på St. Mary's.

Gjestene knapt sjanser i den første av to semifinaleoppgjør i ligacupen.

Nivået må heves kraftig i søndagens storkamp i Premier League borte mot erkerival Manchester United, som tirsdag slo Hull i sitt første semifinale i ligacupen.

Forsvarssurr

Den store profilen i onsdagens ligacupsemifinale var matchvinner Nathan Redmond. Den tidligere Norwich-spilleren kunne alene scoret fire ganger.

Det ble utrolig nok med målet som kom etter 20 minutter. Redmond utnyttet svakt forsvarsspill hos gjestene. Ragnar Klavan sleivet ballen inn i egen boks, mens stoppermakker Dejan Lovren opphevet offsiden. Bare sekunder etter at Loris Karius hadde avverget et skudd fra Redmond, måtte tyskeren kapitulere.

Målet gir Southampton et godt utgangspunkt foran returmøtet på Anfield om to uker, selv om "The Saints" trolig føler de burde fått med seg en større ledelse etter å ha vist styrke mot Liverpool.

Sju minutter før slutt maktet Liverpool så vidt å avverge nok en Redmond-avslutning. Ballen gikk i tverrliggeren og var på vei inn i mål da en heldig Lovren så vidt kom borti den.

Like før pause burde Redmond økt til 2-0, men Karius vartet opp med en mektig redning. Midtveis i 2. omgang spilte Redmond fri Cedric, men portugiseren valgte å skyte (utenfor) selv i stedet for å passe til en godt plassert Jay Rodriguez.

Den eneste virkelig store sjansen til Liverpool kom etter 17 minutter. Roberto Firmino kom til avslutning fra spiss vinkel, men Fraser Forster avverget til corner.

Ligacupkonger

Ingen har vunnet ligacupen oftere enn Liverpool. Hele åtte ganger har Merseyside-laget vunnet turneringen. Southampton har ikke vært i finalen siden 1979, da det ble tap mot Nottingham Forest.

Forrige sesong vant Liverpool hele 6-1 da lagene møttes i kvartfinalen.

En liten opptur for Liverpool-fansen på sørkysten onsdag var Philippe Coutinhos comeback. Brasilianeren slapp til den siste halvtimen.