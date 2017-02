Zlatan sikret United-seier i ligacupfinalen

Tre minutter før slutt headet han inn vinnermålet på Wembley. Med scoringen sikret han 3-2-seier og sesongens andre trofé til de røde djevlene.

– Nå har vi to av fem trofeer. Nå skal vi jakte på de tre andre, sier Ibrahimovic til klubbens egen TV-kanal.

Også i Community Shield mot Leicester i august ble Zlatan matchvinner for United. Dermed er fasiten tre finalescoringer og to titler på to finaler for den sagnomsuste svensken.

Uniteds tre siste muligheter denne sesongen er i Premier League, FA-cupen og Europaligaen.

FØRSTE TITTEL: Zlatan Ibrahimovic løfter Community Shield-trofeet i august. Foto: Tim Ireland / AP

Zlatan: Seks mål på elleve dager

19 minutter var spilt da Manchester United tok ledelsen på Wembley, og for 25. gang denne sesongen var det Zlatan Ibrahimovic som scoret målet for de røde djevlene.

Ibrahimovic skrudde et frispark rundt muren, og dagens første nettkjenning var et faktum. Keeperspillet fra Fraser Forster i Southampton-buret var dog ikke imponerende.

Imponerende er Ibrahimovics form i Manchester United. Siden 16-delsfinalen i Europaligaen 16. februar har svensken scoret seks ganger. Det er seks scoringer på elleve dager, men det har kostet. Etter seieren søndag fikk Zlatan fri av sjefen José Mourinho.

– Ahhh, jeg var nesten død på slutten. Nå skal jeg restituere og få energien tilbake, melder svensken, som også ble kåret til banens beste i finalen.

Gabbiadini tok over

Like før pause doblet United ledelsen etter et lekkert angrep. Denne gangen var det Jesse Lingard som var sist på ballen, og ga José Mourinho "den livsfarlige 2-0-ledelsen".

Så var det en italiener som forsøkte å stjele showet i London. Like får pause satte Manolo Gabbiadini inn 1-2, og ga Southampton-fansen håp om tittel før pause.

Etter hvilen satte han inn 2–2 på lekkert vis, et resultat som så ut til å stå seg.

Inntil Zlatan dukket opp tre minutter før full tid ...