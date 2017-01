109 kenyanere under dopinglupen

Et utvalg leger skal holde 109 kenyanske friidrettsutøvere under oppsyn for å forhindre nye dopingsaker i landet. Fem betrodde leger skal følge landets friidrettsstjerner tett for å begrense det som omtales som tvilsom medisinsk praksis fra flere kenyanske leger, opplyser den kenyanske friidrettspresidenten Jackson Tuwei.