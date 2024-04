Liverpool-fans demonstrerte før sjokktap – føler seg sviktet av klubben

– Dette er den verste kampen jeg har sett under Jürgen Klopp i Liverpool. Så dårlig har det vært, sa tidligere Liverpool-back Stephen Warnock under BBCs sending.

– Det er ingenting positivt å si om kampen. Det var en virkelig dårlig kamp, sa Klopp selv etter kampen.

Resultatet sender sjokkbølger gjennom fotballverden, men før kampen var det supporternes grep som sto i fokus.

Anfields The Kop er blant verdens mest kjente, beryktede og beundrede fotballtribuner. Den rødkledde horden kan være fascinerende både for øyne og ører, med gigantiske vaiende flagg og «You'll never walk alone» fra deres rungende røster.

Bildet øverst i artikkelen viser hvordan The Kop så ut i kveld. Forskjellen til en vanlig kveld med europeisk fotball på Anfield var slående.

NORMALE TILSTANDER: The Kop fylles vanligvis av flagg, bannere og en mengde skjerf. Foto: Jon Super / AP

For borte var flaggene og bannerne. Med unntak av ett:

«No to ticket price increases».

– Vi er skuffet

Reaksjonen kommer etter at Liverpool annonserte at de kommer til å sette opp billettprisene med 2 prosent kommende sesong. Det tilsvarer, ifølge klubben, rundt 13–14 kroner ekstra per kamp for de med sesongkort.

Ikke godt nok, mener supporterne, som svarte med å ikke ha flagg på tribunen mot Atalanta.

– Vi er skuffet over klubbens avgjørelse. Som et tilsvar, vil det ikke være flagg på The Kop under torsdagens kamp. I motsetning til hvordan klubben trer frem, har dette blitt gjort etter konsultasjon med andre supportergrupper, skriver Spion Kop, som har ansvar for flagg og bannere, på X.

SJANSE: Harvey Elliott var nære å sende Liverpool i ledelsen. Foto: Jon Super / AP

Gruppen oppfordrer klubben til å innlede positiv dialog med supporterne.

– Fotball er allerede for dyrt. Dette er en markering mot dette, uttalte Gareth Roberts i supporterunionen Spirit of Shankly til BBC før kampen.

Supporterne får støtte av tidligere toppspiller Nigel Reo-Coker.

– Klubben tilhører supporterne. Om de må dra protestene lenger, kommer de til å gjøre det. 2 prosent høres kanskje ikke så mye ut, men for vanlige arbeidere ... Disse menneskene jobber hardt hver dag og for dem er dette mye penger, sier han til CBS.

I den opprinnelige pressemeldingen begrunnet klubben billettendringen med økte kostnader.

– Oppgangen i prisene er et resultat av markant større kostnader for klubben. I løpet av de seks siste årene har driftskostnadene økt med nesten 40 prosent, skrev Liverpool.

Keepertabbe

I løpet av kampens 45 første minutter, følte neppe Liverpool-supporterne at de fikk valuta for pengene.

Ikke at hjemmelaget ikke var farlige og kunne tatt ledelsen. For Jürgen Klopps utvalgte hadde absolutt noen store sjanser, som da Harvey Elliott banket til. Skuddet gikk via både tverrliggeren og stangen og ut.

Men det var Atalanta som tok ledelsen. Davide Zappacosta fosset opp langs høyrekanten og fant Gianluca Scamacca i boksen. Den tidligere West Ham-spissen bredsidet ballen mot mål, hvor Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher noe klønete lot skuddet passere inn i nettmaskene.

– Den skal han ta, rett og slett. Og det vet han best selv. Den skal han redde 100 av 100 ganger, mente Viaplay-kommentator Lars Tjærnås.

JUBEL: Scamacca feirer etter å ha sendt Atalanta opp i ledelsen. Foto: Jon Super / AP

Herjet med Liverpool

Det var et uvanlig tamt Liverpool som fikk seg en ny på tygga kvarteret ut i andre omgang. For nok en gang angrep gjestene til høyre i banen. Liverpool-forsvaret var i ubalanse og Scamacca la seg perfekt på linje med bakerste mann.

Innlegget fra Charles De Ketelaere fant spissen, som på elegant vis styrte ballen i hjørnet.

Liverpools forrige hjemmetap kom 21. februar i fjor mot Real Madrid. Over et år senere kom det neste. For de rødkledde klarte aldri å hente inn Atalantas ledelse.

3-0: Pasalic feirer på toppen av reklameskiltene. Foto: Lee Smith / Reuters

Mohamed Salah trodde han hadde tent håpet da han puttet inn 1–2 ti minutter før full tid, men scoringen ble annullert for offside. I stedet økte Mario Pasaliv til 3–0 da han var våken på en retur fra Kelleher.

– Det er knapt at man tror det man ser, sa en forundret Viaplay-kommentator Andreas Toft.

Italienerne vender tilbake til Bergamo med en råsterk borteseier i kvartfinalen av Europaligaen. Returoppgjøret går torsdag om en uke.