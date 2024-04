Liverpools Jürgen Klopp slutter av egen vilje etter sesongen. I Manchester øker presset på Erik ten Hag uke for uke, og spekulasjonene rundt hans fremtid tiltar i styrke.

United ble lenge herjet med av gjestene fra Liverpool og gikk til pause uten en eneste avslutning – på eller utenfor mål.

Hjemmelaget havnet under, men snudde med et skudd fra 40 meter fra Bruno Fernandes og et kunststykke fra stortalentet Kobbie Mainoo.

Liverpool berget poeng med en sen straffe fra Mohamed Salah, men poengtap mot United regnes som et bananskall i tittelkampen mot Arsenal og Manchester City.

– Liverpool kaster bort to poeng, konkluderer Viaplays ekspert Bojan Djordjic.

– Liverpool har bare seg selv å skylde. De var ikke kliniske nok, og dette er to poeng mistet, sier tidligere toppspiller Jamie Carragher hos Sky Sports.

Tidlig annullert scoring

Duellen mellom rivalene startet på eksplosivt vis. Knapt minutter var spilt da Alejandro Garnacho rykket gjennom gjestenes forsvar, rundet keeperen og satte ballen i mål. Men flagget var hevet.

– Pasningen mål spilles mye tidligere. Der bommet Bruno Fernandes på timingen, mente Sky Sports' ekspert og tidligere Manchester United-spiller Gary Neville.

ANNULLERT: Garnacho setter ballen i mål, men vinkes av for offside. Foto: Carl Recine / Reuters

Sekunder etter det annullerte målet, fikk Dominik Szoboszlai muligheten til å score på ekte for Liverpool. Et gisp gikk gjennom Old Trafford mens ungareren stilte inn siktet, men en glitrende redning fra André Onana stoppet skuddet.

Det var to krigerske lag, med ære og viktige poeng på spill, som fortsatte å storme mot hverandre gjennom en kaotisk første del av kampen.

Uten skudd til pause

Det finnes flere mulige sjakkstillinger enn det finnes atomer i universet, og like bak kommer antallet forsvarskonstellasjoner i Manchester United. Søndagens oppstilling var den 26 ulike forsvarsfireren ten Hag har plukket ut denne sesongen, blant annet med unggutten Willy Kambwala (19) i midtforsvaret.

Midtveis i første omgang klarte ikke den nykomponerte fireren å stå imot lenger. Faresignalene hadde vært der, og etter en corner satt den for Liverpool.

Darwin Núñez stusset ballen videre mot bakerste stolpe, hvor Luis Diaz saksesparket Klopps menn i ledelsen. Hjemmefansen falt til ro, mens det tok fullstendig av i bortesvingen.

I FØRINGEN: Her setter Diaz inn kampens første mål. Foto: Carl Recine / Reuters

Ti minutter senere kom Liverpool igjen, denne gangen på en kontring, men en langstrakt Onana fikk slått bort Salahs avslutning mot langhjørnet. Bare en av flere store Liverpool sjanser, og til pause sto det 0–15 i skuddstatistikken.

Det er første gang på ni år at United går skuddløse på Old Trafford til pause. Ifølge Opta er det bare bunnlaget Sheffield United (554) som har sluppet til flere skudd imot i Premier League enn Manchester United (552) denne sesongen.

Snudde med drømmescoringer

Andre omgang holdt på å starte med et Nunez-mål, men i stedet sto det snart 1–1 på resultattavlen. Det etter en enorm forsvarstabbe og et praktfullt skudd fra nærmere 40 meter.

Jarell Quansah slo ballen uvørent på tvers like inne på egen halvdel. Pasningen fant motspiller Fernandes som utnyttet at keeper sto langt ute, og fant nettmaskene med et velplassert skudd fra distanse.

Mål etter kampens første skudd for United. Og effektivitet ble nøkkelen for ten Hag og co., som senere i omgangen fullførte snuoperasjonen.

JUBEL: Mainoo gratuleres av lagkameratene etter 2-1-scoringen. Foto: AFP

United angrep fint langs venstresiden før Aaron Wan-Bissaka fant Kobbie Mainoo 14 meter fra mål. Unggutten dempet ballen, vendte opp og curlet ballen elegant i lengste kryss. Sjelden har Old Trafford vært mer høylytt denne sesongen.

– Det er en kunstscoring! semb For en spiller Mainoo er, til å være bare 18 år gammel, roste Nils Johan Semb hos Viaplay.

– Det klikker for Klopp. Han vil at laget skal være kompakte og sin vante formasjon, kommenterte Neville.

Sen utligning

På tampen av kampen berget Mohamed Salah et fortjent poeng for Liverpool fra straffemerket. Wan-Bissaka taklet unødvendig innenfor egen 16-meter og sendte Harvey Elliott.

Liverpool fikk til slutt avfyrt 28 skudd mot Uniteds mål. Blant annet en helt enorm sjanse til Diaz i sluttminuttene, men som føk like over tverrliggeren.

Med bare ett poeng på Old Trafford, topper Arsenal tabellen på målforskjell.