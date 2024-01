Fredag kom sjokknyheten om at Jürgen Klopp gir seg i Liverpool. Han trekker frem manglende energi som en viktig årsak.

– Det er det at jeg – hvordan skal jeg si det? – går tom for energi, sa tyskeren i en video publisert på Liverpools nettside tidligere fredag.

På pressekonferansen senere på dag utdyper Klopp:

– I denne alderen er vi ikke unge kaniner lenger. Vi hopper ikke så høyt som vi pleide å gjøre.

– Jeg har gjort dette i 24 år nå. Med karrieren jeg har hatt, er det nesten umulig å starte der jeg startet og ende opp i Liverpool. Men om det er mulig, er det fordi jeg har lagt alt jeg har i det. Det var aldri et problem, så forsto jeg at ressursene mine er ikke utømmelige. Jeg foretrakk å legge alt i denne sesongen, og så ta en pause og stoppe opp, forklarer Klopp.

Kjærlighet til byen

– Det var noen tårer, men det er normalt etter så lang tid sammen, forteller tyskeren om da han fortalte kolleger om avgjørelsen.

Klopp har virkelig gjort seg populær i den røde delen av Liverpool, og kjærligheten går begge veier.

– Jeg elsker absolutt alt med denne klubben, jeg elsker alt med denne byen, jeg elsker alt ved våre supportere, jeg elsker laget, jeg elsker støtteapparatet. Jeg elsker alt, men at jeg fortsatt tar denne avgjørelsen viser at jeg er overbevist om at det er den riktige å ta, sier Klopp.

Assistentene Pepijn Lijnders og Peter Krawietz, samt utviklingstrener Vitor Matos, vil også forlate sine stillinger etter sesongen.

FORVENTNINGSFULL: Jürgen Klopp kom til Liverpool med store forventninger etter suksessen med Borussia Dortmund hjemme i Tyskland. Foto: Reuters

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er overrasket over fredagens nyhet, som slo ned som en bombe i fotballens verden.

– Man skjønner at en slik jobb på det nivået krever fullstendig dedikasjon og energi, og at det krever veldig mye å stå i det presset. Det høres ut som det på et eller annet tidspunkt er et fornuftig valg av et menneske å gi seg tid til å slappe av, sier Torp.

Vunnet alt med klubben

Klopp overtok etter Brendan Rodgers i oktober 2015 og brakte suksess tilbake til en klubb som ikke hadde vunnet ligaen på over 25 år da han kom inn.

Dagen han ble presentert lovte han fansen å gjøre de fra tvilere til håpefulle.

Det klarte han.

Liverpool har blant annet vunnet både Premier League (2019/2020) og Mesterligaen (2018/2019) en gang under Klopps ledelse.

I tillegg har de vunnet ligacupen, FA-cupen, klubb VM, Community Shield og UEFA Supercupen en gang.

– Han er absolutt en av de aller største i Liverpools historie. Så har han betydd veldig mye for en generasjon fotballsupportere i Liverpool som har følt at han har tatt klubben tilbake dit de hører hjemme. Han har stabilisert dem og virkelig tatt dem tilbake, sier Torp.

SUKSESSRIK: Jürgen Klopp med sitt velkjente glis da Liverpool omsider kunne feire et Premier League-gull i 2020. Foto: AP

Bestemte seg i november

Nyheten kom overraskende på, da det ikke har vært noe spekulasjoner om tyskerens avgang den siste tiden.

Likevel skal Klopp ha fortalt klubben om avgjørelsen i november.

Klopp sier han kom på tanken da han satt sammen med teamet sitt og snakket om potensielle signeringer og treningsleir for neste sommer:

– Jeg er ikke sikker på at jeg er her lenger da, tenkte jeg. Jeg ble overrasket over meg selv. Jeg hadde åpenbart startet å tenke på det.

Selv om dette gjerne er en nyhet som vil glede rivalenes supportere, er Klopp sikker på at Liverpool kan bruke denne nyheten som en styrke.

– Verden utenfor vil bruke denne avgjørelse til å le av oss og forstyrre oss. Men vi er Liverpool. La oss bli styrket av det. Det hadde vært virkelig kult. La oss presse ut alt sammen denne sesongen og få flere ting å smile om når vi ser tilbake på det i fremtiden, sier Klopp.

Klopp har knyttet et sterkt bånd til fansen og legger ikke skjul på at det er tungt å forlate dem.

– Etter disse årene vi har hatt sammen, tiden vi har tilbrakt sammen og alle tingene vi har gått gjennom sammen, har respekten min økt for dere. Kjærligheten økte for dere og det minste dere fortjener er sannheten – og det er sannheten, sier han.

Fakta om Jürgen Klopp Ekspander/minimer faktaboks * Født: 16. juni 1967 (56 år) * Fødselssted: Stuttgart i Tyskland * Spillerkarriere: Mainz (1989 – 2001). Klopp var angriper. * Trenerkarriere: Mainz (2001-2008), Borussia Dortmund (2008-2015), Liverpool (2015-2023). * Meritter: Vant en mesterligatittel (2018/19) og ett seriemesterskap (2019/20), seier i Uefas supercup (2019) klubb-VM (2019), ett ligacupcull (2021/22) og ett FA-cup-gull (2021/22) med Liverpool. To ganger vinner av Bundesliga med Dortmund (2010-2011, 2011-12), Vinner av tysk cup (2011-12), vinner av tysk supercup (2013, 2014). Kåret til årets tyske manager i 2011 og 2012. * Aktuell: Går av som manager for Liverpool etter endt sesong. (NTB)

Solbakken: – En av de aller største

– Det er veldig overraskende, han har akkurat signert en lang kontrakt. Det andre er at det er et voldsomt tap for Liverpool. Han har reist klubben og vært en foregangsfigur, både i klubben og i byen.

Det sier landslagssjef og Liverpool-supporter Ståle Solbakken. Klopp forlenget til 2026 så sent som i april 2022.

SPENT PÅ FREMTIDEN: – Det kommer til å være den store nyheten i mange måneder fremover, ikke minst med spekulasjoner om hvem som skal ta over, sier Solbakken. Foto: NTB

Med mange endringer i stallen, peker Solbakken på at denne sesongen egentlig er en ny start, hvor Liverpool har kommet seg etter en skuffende fjorårssesong.

– Alt tyder på at Liverpool kan gå en lys fremtid i møte med den spillerstallen, men å erstatte Klopp blir en kjempeutfordring.

Solbakken sparer ikke på superlativene om tyskerens arbeid i Liverpool.

– Det er en av de aller største i Liverpool-historien som forlater klubben. En mann som kommer til å ha navnet sitt ved siden av Shankly, Paisley og Dalglish, sier 55-åringen, som ikke tror Klopp er ferdig som manager for all fremtid.

– Han har nok behov for en liten pause, men jeg tror ikke han har hatt sin siste trenerjobb. Det er naturlig å tenke på landslagsjobben i Tyskland. Eller at han tar en siste klubbjobb.

– Et sjokk

Også flere norske fotballeksperter har tatt til X for å uttrykke sin overraskelse over fredagens nyhet.

– What? Den kom fra ingenting, skriver Viasports Kasper Wikestad.

– Det eneste ordet jeg kommer på: Oi! skriver Aftenposten-skribent og tidligere fotballtrener Lars Tjærnås.

NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt sier følgende om nyheten:

NRKs fotballskribent Thore Haugstad så heller ikke denne nyheten komme og understreker at det fra utsiden ikke har vært noen grunn til at Klopp skal gi seg.

– Det er jo et sjokk. Hundre prosent. Det var ingen som hadde forventet at det skulle komme nå, midt i sesongen. Spesielt nå som det går så bra som Liverpool, sier Haugstad.

På spørsmål om hvor høyt han rangerer Klopp som Liverpool-manager, nevner Haugstad legendariske Liverpool-navn.

– Når man vinner den første ligaen på 30 år, så er han den største i nyere tid hvis man ser bort fra Shankly og Paisley. Det var ekstremt vanskelig å ta Liverpool tilbake til toppen.